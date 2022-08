'Villes intelligentes' : l'avenir est déjà écrit

Directement inspiré des nids d'abeilles, le concept de ville intelligente de HMG se veut une ville de forme hexagonale, dont l'agencement est centré sur l'humain en surface et sur la dimension fonctionnelle en sous-sol...

(Boursier.com) — Lors d'une récente table ronde, Youngcho Chi, président et responsable de l'innovation de Hyundai Motor Group, a apporté des précisions sur la vision du groupe en matière de villes intelligentes. "Le modèle de HMG en la matière décrit notre vison de la ville du futur, une ville axée sur l'humain qui participera à la revitalisation des communautés urbaines. Dans les villes intelligentes de demain, nous entendons faire en sorte que les êtres humains vivent en harmonie avec la nature et la technologie. Nos solutions de mobilité aérienne et terrestre contribueront à redéfinir les limites des espaces urbains, à connecter les personnes de manière judicieuse et à revitaliser les villes. Nous continuerons de collaborer avec les gouvernements du monde entier afin de concrétiser notre vision de la ville du futur tout en faisant évoluer rapidement les capacités des solutions de mobilité de demain"

Directement inspiré des nids d'abeilles, le concept de ville intelligente de HMG se veut une ville de forme hexagonale, dont l'agencement est centré sur l'humain en surface et sur la dimension fonctionnelle en sous-sol.

En surface, les bâtiments entourent la nature, qui se présente sous la forme de parcs et de forêts trônant au coeur de la ville, minimisant ainsi de facto les surfaces brutes développées par l'Homme. Les bâtiments s'organisent en trois sections selon leur densité de population - haute, moyenne et faible.

La densité est réduite à proximité des parcs et forêts du centre-ville, ce qui permet d'offrir aux habitants une vue dégagée sur la nature depuis chaque partie de la ville. Les bâtiments sont répartis dans ces sections selon leur fonction... Par exemple, les hauts lieux de la ville seront situés dans les zones à forte densité, tandis que les infrastructures de sécurité se trouveront dans les zones à densité moyenne, permettant ainsi un accès facilité. La ville sera connectée par le biais d'infrastructures routières souterraines.

Mobilité aérienne avancée

Tous les biens et services seront transportés en sous-sol par des solutions de mobilité autonomes vers les pôles logistiques automatisés de chaque région, où des robots autonomes se chargeront de la livraison finale. Les citoyens se déplaceront de ville en ville à bord d'engins de mobilité aérienne avancée (AAM).

Ces derniers décolleront et atterriront sur des plateformes AAH "hub 2.0" dédiées, situées sur des tours résidentielles ou de bureau. Le concept de ville intelligente de HMG prévoit également le développement de villes vertes durables dans lesquelles les grands espaces naturels seront préservés. Les centres-villes offriront des forêts et parcs récréatifs, et seront dotés d'un réservoir destiné à l'alimentation en eau de la ville...

Neutralité carbone

Pour garantir la neutralité carbone, la principale source d'énergie de la ville sera l'hydrogène, distribué par un réseau de pipelines permettant d'alimenter en électricité les bâtiments, grâce à des générateurs à pile à hydrogène.

Hyundai Motor Group a annoncé sa vision de la ville et des solutions de mobilité intelligentes de demain lors du CES 2020. Depuis lors, le Groupe accélère le développement de ses solutions de mobilité intelligentes. Il a notamment lancé des véhicules électriques révolutionnaires, à l'instar de Hyundai IONIQ 5 et de Kia EV6, et annoncé son intention de produire des véhicules à usage spécial (PBV) et des robotaxis à l'avenir.

Motional, coentreprise du groupe spécialisée dans les technologies de conduite autonome, développe actuellement des robotaxis qui seront commercialisés dès 2023. Supernal, filiale du groupe dédiée à l'AAM, a récemment dévoilé son concept d'habitacle pour véhicule aérien électrique (eVTOL) qui est actuellement en cours de développement et dont la commercialisation est prévue pour 2028.

Le groupe collabore étroitement avec plusieurs gouvernements à travers le monde pour rendre les villes plus intelligentes. Le groupe et l'agence gouvernementale singapourienne JTC ont signé un protocole d'accord portant sur un projet de modélisation du transport visant à améliorer l'efficacité logistique à l'aide de la conduite autonome, des VE, de l'IA et du big data...