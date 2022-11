Vietnam : la production et les exportations de smartphones chutent, Samsung en première ligne

Samsung Electronics, s'adapte à la baisse de la demande mondiale, à quelques semaines des fêtes...

(Boursier.com) — Mauvaise nouvelle pour les ventes à Noël ? La production et les exportations de smartphones du Vietnam ont chuté en novembre selon des données officielles, signe que le plus grand fabricant du pays, Samsung Electronics, s'adapte à la baisse de la demande mondiale. Le géant sud-coréen de l'électronique produit depuis des années environ la moitié de ses smartphones au Vietnam et représente près d'un cinquième des exportations totales du pays...

La baisse de la production fait écho aux déclarations de sources industrielles et gouvernementales ainsi que d'employés de Samsung à Reuters, selon lesquelles l'entreprise a récemment réduit sa production de smartphones au Vietnam pour la deuxième fois cette année.

Difficile toutefois de savoir si les réductions au Vietnam reflètent une baisse de production générale chez Samsung ou une délocalisation vers d'autres pays...

Chute de la production

Samsung a investi environ 18 milliards de dollars (17,36 milliards d'euros) dans six usines au Vietnam, dont au moins deux sont spécialisées dans les smartphones. Le pays d'Asie du Sud-Est, une puissance manufacturière régionale, a vu la production de smartphones chuter de 9,3% à 20,6 millions d'unités en novembre par rapport à l'année précédente, selon l'office général de la statistique du pays.

Au cours des 11 premiers mois, la production de smartphones a diminué de 6,1%. La valeur des exportations de smartphones du pays en novembre a quant à elle baissé de 1% sur un mois et de 0,7% sur un an, a précisé l'office.

La fabrication de produits électroniques grand public a chuté de près de 20% en glissement annuel en novembre, avec une baisse de la production mensuelle pour le troisième mois consécutif.

La majorité des smartphones manufacturés au Vietnam sont destinés aux marchés occidentaux, la production augmentant généralement dans les semaines précédant Noël. Les anticipations sur une baisse de la demande de consommation cette année poussent toutefois les entreprises à limiter leur production...