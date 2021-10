Vers une obligation du pass sanitaire pour les remontées mécaniques en montagne ?

"Aujourd'hui les stations sont dans le droit commun national pour le pass sanitaire. Pour les remontées mécaniques, à ce stade, pas encore. Mais il ne faut pas l'exclure", a affirmé Jean-Baptiste Lemoyne.

(Boursier.com) — Alors que les remontées mécaniques dans les stations de sport d'hiver ont d'ores et déjà ouvert sans pass sanitaire, le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne n'a pas exclu ce mardi la possibilité qu'elles soient soumises au dispositif, car "c'est ce qui permet de rester ouvert quoi qu'il arrive".

"Pour les remontées mécaniques, à ce stade, c'est sans le pass sanitaire, parce qu'il n'est pas prévu pour l'instant", a-t-il rappelé au micro de 'Sud Radio', avant d'ajouter : "on se pose la question et on apportera la réponse prochainement".

"Aujourd'hui les stations sont dans le droit commun national pour le pass sanitaire. Pour les remontées mécaniques, à ce stade, pas encore. Mais il ne faut pas l'exclure. Clairement, c'est une réflexion en cours", a insisté le secrétaire d'Etat.

"85% de la cible vaccinable est vaccinée"

Revenant sur l'impact potentiel d'une obligation du pass dans les remontées mécaniques, Jean-Baptiste Lemoyne a indiqué qu'"aujourd'hui, 85% de la cible vaccinable est vaccinée et la plupart des gens qui viennent en station prennent un TGV, ceux qui viennent de l'étranger prennent un avion, donc ils sont soumis de fait au pass sanitaire".

Par ailleurs, le secrétaire d'Etat au Tourisme assure que la France devrait avoir accueilli entre 40 millions et 45 millions de touristes étrangers en 2021, soit "moitié moins que d'habitude", évoquant un retour progressif à la normale. "On espère avoir entre 40 et 45 millions de touristes internationaux sur l'ensemble de l'année. Cela veut dire quasiment qu'on divise par deux par rapport à ce qu'on faisait d'habitude", a-t-il souligné.

Reprise du tourisme évènementiel

"C'est un retour progressif à la normale", a-t-il ajouté, précisant que la clientèle nord-américaine était de retour, contrairement au tourisme asiatique qui reste confronté à des conditions de déplacement très strictes.

Jean-Baptiste Lemoyne a également fait état d'une reprise du tourisme évènementiel depuis le mois de septembre dernier, qui soutient le retour de la clientèle d'affaires et profite notamment à Paris et la région Île-de-France.