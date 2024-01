Vers une loi sur "l'attractivité financière" de la France

"Nous sommes devenus la nation la plus attractive pour les investissements étrangers en Europe", a affirmé le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

(Boursier.com) — S 'exprimant ce lundi à Bercy lors de ses voeux aux acteurs économiques, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé qu'une loi sur l'attractivité financière de la France sera présentée au Parlement au printemps prochain.

"Nous sommes devenus la nation la plus attractive pour les investissements étrangers en Europe. Nous avons su tirer le plein parti du Brexit - merci à nos amis britanniques - et attirer à Paris les plus grands établissements financiers de la planète", s'est-il félicité.

"Pour conforter cette place, je vous annonce qu'une loi sur l'attractivité financière de la France sera présentée au Parlement au printemps 2024", a ainsi expliqué le locataire de Bercy.

"Le plus dur est devant nous"

"Tout a changé en sept ans parce que nous avons su faire à deux chocs économiques mondiaux successifs : la crise du Covid et la crise inflationniste. Pour résumer, en trois ans, avec ces deux crises, nous avons connu à la fois 1929 et les années 70", a poursuivi le ministre.

"Et dans ces trois années, nous avons su prendre, avec la majorité, les ministres présents et le président de la République, les décisions nécessaires pour garder la maîtrise de notre destin", a-t-il assuré, tout en réaffirmant, par ailleurs, sa détermination à redresser les comptes publics de la France.

"Le plus dur est devant nous", a prévenu Bruno Le Maire, rappelant que "nous devons trouver au minimum 12 milliards d'euros d'économies en 2025". Le gouvernement veut réduire une dette qui dépasse les 3.000 milliards d'euros et vise un déficit public de 4,4% en 2024, contre les 4,9% anticipés pour 2023.

