Vers une extension du pass sanitaire pour 'inciter les Français à se faire vacciner davantage' ?

"On peut imaginer que le périmètre du pass sanitaire puisse évoluer et qu'il puisse concerner d'avantage d'activités", a expliqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

(Boursier.com) — Vers une utilisation plus large du pass sanitaire ? Alors que le gouvernement cherche à "convaincre très largement les Français de se faire vacciner davantage", Gabriel Attal n'a pas fermé la porte à une extension du pass sanitaire, pour qu'il puisse concerner d'autres activités que celles couvertes actuellement.

"Il y a un pass sanitaire qui est demandé pour un certain nombre d'activités, qui sont limitées aux très grands rassemblements, aux discothèques, aux voyages. Il permet soit de se faire vacciner, soit de réaliser un test... Un test qui est aujourd'hui pris en charge par la Sécurité sociale", a rappelé ce lundi le porte-parole du gouvernement sur 'France Inter'.

"On peut imaginer que le périmètre du pass sanitaire puisse évoluer et qu'il puisse concerner d'avantage d'activités, et que à un moment donné, la question de la gratuité des tests se pose", a a-t-il ajouté.

Selon lui, ces dispositions peuvent être "une incitation à faire vacciner davantage". "Tout cela est en débat", a néanmoins précisé le porte-parole du gouvernement, qui avait déjà évoqué fin juin la possibilité de cesser le remboursement des tests réalisés pour des "convenances personnelles". Il avait toutefois renvoyé la question à la rentrée...

"Vous avez des personnes qui ont fait leur première dose il y a quelques semaines, ne serait-ce parce qu'ils n'avaient pas le droit de la faire avant, donc elles ne peuvent pas être totalement vaccinées aujourd'hui...", avait expliqué Gabriel Attal sur 'franceinfo. "Donc si on rendait le test payant aujourd'hui pour les obliger à payer, et bien ils n'y sont pour rien, ils attendent le délai pour avoir leur deuxième dose", avait-il poursuivi.

Vers une obligation de vaccination des soignants ?

Concernant l'éventuelle mise en place d'une obligation pour les soignants de se faire vacciner contre le Covid-19, le porte-parole a affirmé qu'il s'agissait d'une "sérieuse possibilité". "On constate qu'il y a un certain consensus qui se dessine autour de cette idée chez les formations politiques, les scientifiques mais aussi chez les Français", a-t-il précisé.

Dans une tribune au 'Journal du Dimanche', 96 médecins ont d'ailleurs demandé au gouvernement "de prendre dès à présent la décision d'obligation vaccinale" pour tout salarié d'un Ehpad ou d'un hôpital, alors que selon la Fédération hospitalière de France (FHF), le taux de vaccination des soignants plafonne à 57% dans les Ehpad et 64% à l'hôpital...