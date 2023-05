Vers un remboursement de la cigarette électronique par la Sécurité sociale ?

Le ministre de la Santé, François Braun, envisage d'ouvrir la possibilité de prescription de cigarettes électroniques "aux pharmaciens qui sont confrontés à ces fumeurs qui veulent arrêter".

(Boursier.com) — Bientôt des e-cigarettes en pharmacie ? Malgré les incertitudes sur sa toxicité, la cigarette électronique pourrait finalement être reconnue comme un outil du sevrage tabagique. Le ministre de la Santé, François Braun, prévoit d'ouvrir aux pharmaciens la prescription de certains substituts nicotiniques sous forme de cigarettes électroniques.

"Avoir des substituts de nicotiniques pour quitter le tabac, il faut le maintenir. C'est une prescription. D'ailleurs, j'envisage d'ouvrir cette possibilité de prescription aux pharmaciens qui sont confrontés à ces fumeurs qui veulent arrêter", a-t-il expliqué dimanche au Grand jury RTL-LCI-Le Figaro.

"Les substituts nicotiniques, avec les cigarettes électroniques" permettent "de diminuer progressivement sa consommation de nicotine et d'arrêter", a rappelé le ministre, qui évoque même la possibilité d'un remboursement de la Sécurité sociale.

"C'est sur la table"

"Il faut se poser la question sur le sujet", a déclaré François Braun, tout en précisant que le gouvernement réfléchit à faire rembourser les cigarettes électroniques par la Sécurité sociale dans le cadre de son prochain Plan Tabac, prévu sur la période 2023-2028. "C'est sur la table", a-t-il confirmé.

Par ailleurs, le ministre de la Santé a également dit vouloir taxer "tous les produits du tabac comme le tabac à chauffer ou à chiquer de la même façon" que le paquet de cigarettes.

Contre les "puffs"

En revanche, il s'est dit favorable à l'interdiction des "puffs". Alors que des députés espèrent faire voter cette interdiction à la rentrée, le ministre a appelé à "interdire les puffs", estimant que ces cigarettes électroniques jetables prisées des jeunes "amènent vers le tabagisme" et ne permettent "en rien" de "sortir du tabagisme".

Cela doit "rester un enjeu de santé publique majeur : 75.000 morts par an", a-t-il souligné. Une proposition de loi sur le sujet est en préparation. "Nous allons avancer le plus vite possible en fonction de ce que nous permettent nos institutions", a assuré François Braun.