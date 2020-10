Vers un reconfinement partiel à New York

Le maire de la ville Bill de Blasio a indiqué qu'il allait ordonner la fermeture des commerces non-essentiels et les établissements scolaires dans plusieurs zones...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Reconfinement partiel en vue à New York... Alors que le nombre de cas de Covid-19 repart depuis près de deux semaines dans certains quartiers, le maire de la ville Bill de Blasio a indiqué dimanche qu'il allait ordonner la fermeture des commerces considérés comme non-essentiels et les établissements scolaires dans plusieurs zones de la ville identifiées comme des foyers de contaminations au nouveau coronavirus.

"Nous avons constaté des chiffres du Covid-19 en constante hausse dans 9 quartiers traversant South Brooklyn, Far Rockaway et Central Queens", a indiqué sur Twitter l'élu démocrate, qui souhaite reconfiner ces quartiers à partir de mercredi 7 octobre, pour au moins deux semaines.

"Il ne s'agit pas d'un choix facile, et permettez-moi d'être clair : nous n'avons vu aucun problème dans les écoles. Nous devons cependant anticiper pour la sécurité et la santé des New-Yorkais", a estimé le maire, précisant qu'il attendait l'aval du gouverneur de l'Etat Andrew Cuomo.

Une première depuis mars

Si ce dernier approuve cette décision, il s'agira d'un retour en arrière inédit depuis mars pour la première métropole américaine, après des mois de déconfinement extrêmement prudent. Environ 100 écoles publiques et 200 écoles privées seraient ainsi fermées pendant 2 à 4 semaines. A New York, l'épidémie de Covid-19 a fait déjà quelque 24.000 morts.

We'll ALWAYS COVID-19 updates. We've also seen upticks in the following zip codes: 11205, 11211, 11249, 11235, 11234, 11213, 11218, 11374, 11366, 11432 and 11365. https://t.co/smV9adVKo8 — City of New York (@nycgov), via Twitter

Malgré les multiples interventions des services sanitaires pour s'assurer du respect du port du masque, des gestes barrières et encourager les habitants à se faire tester, les 9 quartiers concernés ont vu leur taux de positivité se maintenir au-dessus de 3% sur les 7 derniers jours.

Eviter "une deuxième vague"

Dans 6 de 9 quartiers visés, le taux de positivité est actuellement supérieur à 5,6% et atteint 8,3% dans le quartier de Borough Park à Brooklyn. Par ailleurs, 11 autres quartiers, situés autour des 9 les plus à risque, sont sous surveillance, a précisé le maire lors d'un point presse.

"Si nous maîtrisons la situation dans les 9 codes postaux et les 11 de la liste de surveillance, nous pouvons empêcher que cela ne se propage plus largement à travers la ville de New York. Nous pouvons éviter que cela ne devienne, ici à New York, une 'deuxième vague'", a souligné Bill de Blasio.