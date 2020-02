Vers un premier accord commercial entre les Etats-Unis et l'Inde ?

"Si cet accord se concrétise avec l'Inde, ce sera à la fin de cette année et s'il ne se concrétise pas, alors on fera autre chose", estime Donald Trump.

(Boursier.com) — Donald Trump et le Premier ministre indien Narendra Modi ont convenu de conclure rapidement les négociations destinées à aboutir à la première phase d'un accord commercial bilatéral entre les Etats-Unis et l'Inde. L'annonce a été faite par la Maison blanche, après la visite de Donald Trump lundi et mardi en Inde. Le président américain a conclu la vente de 3 milliards de dollars d'équipements militaires à son hôte pendant ce bref séjour.

"(Donald Trump et Narendra Modi) sont convenus de conclure rapidement les négociations en cours, dont ils espèrent qu'elles deviennent la première phase d'un accord commercial bilatéral global reflétant la véritable ambition et le plein potentiel des relations commerciales bilatérales", a dit la Maison blanche, sans préciser le contenu d'un éventuel accord.

Trop de taxes douanières ?

Donald Trump a critiqué mardi la politique commerciale de l'Inde, "probablement le pays avec les droits de douane les plus élevés au monde" selon lui. Avant sa visite en Inde, les négociateurs des deux pays ont bataillé pendant des mois pour tenter d'aplanir leurs divergences sur les produits agricoles, les équipements médicaux, le numérique et les droits de douane.

"Si cet accord se concrétise avec l'Inde, ce sera à la fin de cette année et s'il ne se concrétise pas, alors on fera autre chose", a dit Donald Trump mardi, soulignant que les Etats-Unis souhaitaient être traités de manière équitable et obtenir un accès réciproque au marché indien.