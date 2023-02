Vers un nouveau dispositif pour bloquer l'accès des mineurs aux sites pornos

Les utilisateurs pourraient désormais devoir certifier de leur majorité en cliquant sur une attestation numérique.

(Boursier.com) — "Avez -vous plus de 18 ans ?"... Sur les sites pornographiques, il suffit actuellement en France de promettre d'être majeur pour visionner des vidéos... Une sécurité bien maigre, qui explique sans doute qu'en moyenne, les enfants aient accès à ce type de contenus à l'âge de 11 ans. Pour y remédier, la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) et l'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) doivent présenter dans la semaine un nouveau dispositif de contrôle.

"Ce scandale, je compte bien y mettre fin... Je compte bien faire respecter la loi une bonne fois pour toutes", a déclaré au journal le ministre en charge du Numérique, Jean-Noël Barrot. Pour cela, il veut obliger les sites pornos à contrôler réellement l'âge de leurs utilisateurs, et ce, dès septembre...

Dès 12 ans, 1 tiers de nos enfants ont déjà été exposés aux sites pornos. C'est un scandale. Voilà comment nous voulons y mettre fin. @CharlotteCaubel @le_Parisien https://t.co/hp1IbqzsLE — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot), via Twitter

Une attestation numérique

Mais qu'est-ce qui va changer concrètement ? "Un utilisateur d'un site pornographique, lorsqu'il souhaitera y accéder, devra certifier de sa majorité en cliquant sur cette attestation numérique, explique le ministre. Cela fonctionnera un peu comme le contrôle demandé par votre banque lorsque vous réalisez un achat en ligne, sauf que ce certificat de majorité sera anonyme", explique le ministre au 'Parisien'.

Les opérateurs télécoms, qui connaissent l'âge de leurs clients pourraient par exemple être mis à contribution. La pression monte contre les plateformes, qui devront se plier aux nouvelles règles sous peine de voir la diffusion interdite sur le territoire national...