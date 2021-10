Vers la fin des emballages plastiques sur une trentaine de fruits et légumes

A partir du 1er janvier 2022, il ne sera plus possible de vendre certains fruits et légumes frais non transformés emballés dans du plastique. Le gouvernement a dévoilé la liste des produits concernés...

Crédit photo © Reuters