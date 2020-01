Vers l'émergence d'une filière de biocarburants durables pour l'aviation en France

Airbus, Air France, Safran, Suez et Total saluent les avancées en faveur de l'émergence d'une nouvelle filière

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que le gouvernement français présente actuellement à Toulouse l'ambition de la France en matière de biocarburants durables pour l'aviation, Airbus, Air France, Safran, Suez et Total se félicitent du lancement d'un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI). L'ambition présentée s'appuie sur les conclusions du groupe de travail réunissant les services de l'État et les partenaires industriels, tous signataires, en décembre 2017, de l'Engagement pour la Croissance Verte (ECV).

Première étape fondamentale pour accompagner l'émergence de filières de production en France, cet AMI va permettre d'identifier les projets d'investissement dans des unités de production de biocarburants durables pour l'aviation de deuxième génération en France, mais aussi des mesures d'accompagnement et d'incitations permettant de favoriser ces investissements...

La mise en place d'une filière économiquement viable et pérenne est indispensable à l'accélération de l'utilisation des biocarburants durables dans l'aviation et donc à la réduction des émissions nettes de CO2 du transport aérien. Elle devra garantir et préserver la compétitivité de chacun des acteurs dans son environnement concurrentiel et s'inscrire dans une trajectoire internationale...

Premier partenariat innovant

Depuis 18 mois, ces entreprises se sont mobilisées aux côtés de l'Etat pour promouvoir l'émergence de cette filière en France. Cette initiative constitue le premier partenariat innovant entre acteurs publics et privés dans ce domaine, détaillant les conditions d'émergence de filières françaises pérennes, sur la base des recommandations suivantes :

-Mobiliser les volumes de matières premières nécessaires vers le secteur de l'aérien,

-Garantir l'utilisation de ressources durables pour des biocarburants avancés, notamment issus de l'économie circulaire,

-Assurer la viabilité économique de l'ensemble des acteurs de la chaine de valeur, grâce à des mécanismes incitatifs adaptés,

-Utiliser les circuits de distribution logistiques aéroportuaires existants,

-Soutenir le principe de diversification des filières de production.

Le déploiement des biocarburants durables pour l'aviation constitue un levier stratégique pour la réduction des émissions nettes de CO2 du transport aérien, avec une réduction sur l'ensemble du cycle de vie allant jusqu'à 80% avant mélange...

Dès 2012, les avionneurs Airbus, Boeing et Embraer avaient signé un protocole d'accord lors du sommet sur l'aviation et l'environnement de l'Air Transport Action Group (ATAG), à Genève. "Deux des plus grandes menaces pour notre secteur sont le prix du pétrole et l'impact du transport aérien sur notre environnement", expliquait alors la direction de Boeing.

Depuis le 1er janvier 2012, une législation européenne oblige les compagnies aériennes desservant l'Union à acheter des permis carbone pour compenser leurs émissions de CO2...

Finnair en pointe

Rappelons que Finnair, la compagnie aérienne finlandaise, avait annoncé l'été dernier le lancement de ses premiers vols opérés à base de biocarburants. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de son programme "Push for Change" visant la réduction des émissions carbone...

À San Francisco, Finnair s'est associée à SkyNRG et World Energy pour produire ce carburant ; Shell Aviation a également contribué au projet en fournissant un soutien logistique. Ce biocarburant durable est fabriqué à partir d'huile de cuisson usagée collectée en Californie, ce qui n'interfère donc pas avec la production alimentaire ou l'industrie agricole.

"Push for Change"

Lancé par Finnair en janvier 2019, le service "Push for Change" est destiné à impliquer les voyageurs sur les effets des émissions de CO2, répondre aux problématiques environnementales mais également aux attentes des passagers désireux de s'engager dans une démarche éco-responsable.

Pour cela, la compagnie propose à ses passagers - sur la base du volontariat - de régler une "taxe de compensation" lors de l'achat d'un billet, directement via son site internet.

Moyenne des émissions

La taxe de compensation s'élève à 1 euro pour un vol aller-retour en Finlande, à 2 euros pour un vol aller-retour en Europe et à 6 euros pour un vol intercontinental. Le calcul de ces redevances est basé sur la moyenne des émissions générées lors d'un vol et sur le coût nécessaire à la réduction d'une tonne d'émission de CO2 dans le cadre du projet soutenu par Finnair.

Finnair propose ainsi à ses passagers de s'impliquer, aux côtés de la compagnie et s'ils le souhaitent, dans un projet écologique au Mozambique visant à réduire la consommation de charbon ou, au choix, soutenir le développement des vols utilisant des biocarburants...