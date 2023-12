Vers des perspectives sectorielles divergentes pour les entreprises européennes en 2024 (Fitch Ratings)

"Nous pensons que les secteurs cycliques seront plus vulnérables à la faiblesse des conditions macroéconomiques"

(Boursier.com) — Les taux d'intérêt plus élevés et la croissance toujours faible entraîneront une nouvelle divergence entre les émetteurs d'entreprises européens de qualité 'investment grade' et spéculative en 2024, indique Fitch Ratings dans un nouveau rapport... Ces dernières sont plus à risque en raison d'un endettement plus important, de coûts de refinancement plus élevés et d'une échelle et d'une diversification souvent plus limitées. "Nos perspectives neutres pour le secteur européen des entreprises reflètent nos attentes d'une légère amélioration des perspectives de croissance du chiffre d'affaires et d'une modération des coûts des intrants" commentent les analystes.

"L'environnement macroéconomique reste difficile et nous prévoyons que les principaux indicateurs de crédit seront globalement neutres par rapport à 2023". La marge de manoeuvre financière reste ample pour les émetteurs de qualité, mais elle se réduit pour les entreprises situées au bas de l'échelle de notation, "pour lesquelles nous prévoyons une augmentation des taux de défaillance".

"Nous pensons que les secteurs cycliques seront plus vulnérables à la faiblesse des conditions macroéconomiques et aux effets négatifs des politiques monétaires, et que l'impact positif de la reprise 'post-pandémique' s'estompera pour de nombreux secteurs. Cela compensera en partie l'impact du déstockage et de l'allègement des chaînes d'approvisionnement dans d'autres secteurs" poursuivent les analystes.

Effet de levier

Les perspectives sectorielles du financement à effet de levier, de l'immobilier, de la construction de logements et des produits de construction se détériorent... Les emprunteurs à effet de levier ont des difficultés à maintenir les mesures de crédit dans les profils de notation actuels. "Nous prévoyons que les taux d'intérêt élevés et l'inflation conduiront à un nouvel ajustement des valeurs immobilières, à une érosion de l'accessibilité et de la demande de logements et à une pression soutenue sur les nouvelles constructions résidentielles et les rénovations".

Les émetteurs de qualité spéculative ont des profils d'échéance plus courts et un risque de refinancement plus élevé, bien que la plupart des échéances immédiates aient été refinancées de manière anticipée... Même si les marchés primaires resteront ouverts à un plus grand nombre d'opérations de refinancement, les émetteurs à effet de levier doivent payer une prime importante par rapport aux anciens coupons, conclut Fitch.