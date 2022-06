Vers des pénuries de carburant cet été en Europe ?

Le patron de l'Agence internationale de l'énergie craint que l'Europe soit confrontée à des pénuries de carburant cet été, une conséquence des sanctions contre la Russie. En France, les industriels se montrent toutefois rassurants.

(Boursier.com) — L 'Europe pourrait être confrontée à des pénuries de carburant cet été en raison des tensions sur les marchés pétroliers, a déclaré le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, dans un entretien publié sur le site de l'hebdomadaire allemand 'Der Spiegel'. "Quand la saison des vacances va débuter en Europe et aux Etats-Unis, la demande de carburant augmentera... Nous pourrions alors assister à des pénuries, par exemple de diesel, d'essence ou de kérosène, en particulier en Europe", a souligné Fatih Birol.

"Pire que la crise pétrolière des années 1970"

Il a estimé que la crise énergétique actuelle est "beaucoup plus importante" que les chocs pétroliers des années 1970 et qu'elle durera plus longtemps. "A l'époque, il ne s'agissait que du pétrole", a-t-il expliqué. "Maintenant, nous avons simultanément une crise pétrolière, une crise du gaz et une crise de l'électricité."

Lundi soir, l'Union européenne s'est accordée sur une 6e série de sanctions contre la Russie, en représailles de son invasion de l'Ukraine, dont le volet le plus important est un embargo pétrolier progressif sur le pétrole russe. Les dirigeants des 27 pays membres de l'UE ont approuvé cet embargo, qui supprimera quelque 90% de leurs importations de brut depuis la Russie d'ici à la fin de l'année, en exemptant la Hongrie, qui s'est opposée pendant plusieurs semaines à cet embargo.

La Russie fournit 26% des importations de pétrole de l'UE et 40% de ses importations de gaz. La forte dépendance vis-à-vis du gaz empêche le bloc de se passer rapidement de cette source d'énergie, mais la Commission européenne a dévoilé le 18 mai un plan d'action intitulé RePower EU pour s'affranchir des importations d'énergies russes "bien avant la fin de la décennie", grâce à de nouveaux investissements de 300 milliards d'euros, notamment dans le secteur des énergies renouvelables.

Pas de pénurie en France, mais des hausses de prix, selon l'Ufip

En France, la part de brut de Russie représente entre 10 et 15% des importations de pétrole. Le président de l'Union française des industries pétrolières (Ufip), Olivier Gantois, a estimé vendredi dernier dans un entretien à l'agence AFP que la France ne devrait pas subir de pénurie de carburant liée à un embargo russe, mais que les prix pourraient encore augmenter en raison du changement des sources d'approvisionnement qui en découlerait.

Mardi sur 'franceinfo', il a répété qu'"avec l'embargo et la mise en place des réorganisations de flux, il y a un fort risque qu'il y ait une nouvelle augmentation" des prix du pétrole. "Il y a des réorganisations à prévoir, mais je ne veux pas inquiéter les gens puisque nous avons commencé à nous préparer, il n'y aura pas de problème d'approvisionnement", a toutefois assuré M. Gantois.

Nouveaux contrats au Moyen-Orient et en Amérique du Nord

Concrètement, l'embargo européen va contraindre les Européens à se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement, notamment au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Afrique. Il faudra ainsi "signer des contrats et réorganiser les flux logistiques. Un pétrole brut qui vient du Moyen-Orient met un peu plus de temps à arriver sur un tanker que s'il vient de Russie. Le navire est le même mais le temps de trajet est plus long", a expliqué le président de l'Ufip .

La semaine dernière, les prix des carburants avaient connu une légère baisse en France, selon les données hebdomadaires publiées lundi par le ministère de la Transition écologique. Une tendance qui pourrait donc être de courte durée, d'autant que les cours du pétrole sont repartis en hausse ces derniers jours, à plus de 123$ le baril de Brent de la mer du Nord.