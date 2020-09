Vers des congés paternité plus longs ?

Un rapport préconise un passage à neuf semaines, contre onze jours actuellement. Le gouvernement doit trancher d'ici un mois...

(Boursier.com) — Des congés maternité et paternité plus longs ? C'est ce que préconise le rapport de la commission présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik qui a été remis au secrétaire d'Etat à l'enfance et aux familles, Adrien Taquet. Le texte se penche sur l'aide à la parentalité pour les "1.000 premiers jours de l'enfant"...

Et il pourrait bouleverser les règles du côté des pères, avec un passage à 9 semaines de congés après une naissance biologique, contre 11 jours actuellement. La commission va donc plus loin que le gouvernement - la ministre chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, s'est dite favorable au passage à un mois...

Deux semaines en plus pour les mères

Les mères aussi pourraient en profiter, leur congé de seize semaines, réparties le plus souvent avant et après l'accouchement, devenant plus long lui aussi : deux semaines supplémentaires pour atteindre trois mois pleins après la naissance "pour celles qui auraient pris les 6 semaines en prénatal", selon les préconisations du rapport.

Des décisions suivront "d'ici la fin du mois", a expliqué au 'Parisien' le secrétaire d'Etat à l'enfance et aux familles, Adrien Taquet. " Notre ambition n'est pas d'élaborer un code de bonne conduite pour les parents mais de les éclairer en partageant des informations venant des neurosciences. Plus de 50 % d'entre eux disent que c'est dur d'être parent et la profusion des informations, parfois contradictoires, n'aide pas".

Le rapport propose aussi d'augmenter l'indemnisation du congé parental d'un peu moins de 400 euros par mois à 75% des revenus...