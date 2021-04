Ventes record de trottinettes électriques en France l'an dernier

640.000 engins ont été vendus en 2020, confirmant leur succès dans les rues depuis quelques années.

Crédit photo © Ford

(Boursier.com) — Le succès de la trottinette électrique ne se dément pas en France... Elle affiche une croissance de 34% en volume l'an dernier, avec 640.000 unités vendues pour un chiffre d'affaires en hausse de 8,2%. D'après le baromètre FP2M/Smart Mobility Lab, la crise sanitaire a fait apparaître de nouveaux utilisateurs en quête de mobilités accessibles, en substitution ou en complément des transports en commun.

Après seulement quelques années de mise sur le marché, la France serait à la tête de 2 millions d'adeptes de la trottinette électrique, qui s'impose pour la deuxième année consécutive comme le moyen de mobilité urbaine privilégié.

En vogue

"De plus en plus adoptée en tant que solution pour des déplacements pendulaires, la trottinette électrique est aujourd'hui l'élément phare de la mobilité urbaine et représente 69% des ventes sur ce segment", déclare Jean Ambert, CEO de Smart Mobility Lab, cité dans un communiqué.

Toujours selon cette étude, le marché des EDP (Engins de déplacement personnel, tels que monoroues, gyropodes, hoverboards) a connu l'an dernier une hausse de 7,1% en valeur pour atteindre 291,3 millions d'euros. En nombre d'unités vendues, les EDP affichent une hausse de 1,2 % avec 1.635.000 unités vendues.

Mieux que le vélo électrique

La trottinette électrique reste très loin du vélo, avec près de 2,7 millions d'exemplaires vendus en France l'an dernier, là aussi à la faveur de la crise sanitaire et des changements d'habitudes des Français. Mais ses ventes sont tout de même supérieures à celles des vélos électriques - 514.672 engins vendus (+29%).