Vente d'alcool et livraisons interdites la nuit à Paris

Annonce de la maire de la capitale Anne Hidalgo, après des "débordements".

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nouveau tour de vis dans la capitale et sa petite couronne... Alors que la France vit son deuxième confinement depuis le début de la crise sanitaire, "certains débits de boissons", épiceries et commerces de restauration à emporter vont être fermés à partir de 22 heures et jusqu'à 6 heures du matin. Des "attroupements" ont en effet été constatés dans les rues de la capitale, a annoncé jeudi matin la maire de Paris Anne Hidalgo sur BFM TV.

"Nous avons décidé de nouvelles restrictions hier avec le préfet. Il s'agit surtout (de limiter) les débits de boissons, comme les épiceries ou des supérettes", a expliqué l'édile, sans toutefois livrer de liste précise des établissements dans le viseur.