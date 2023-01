'Venez en France !', lance Bruno Le Maire aux millionnaires qui veulent être... davantage taxés

"Le Trésor public français accepte tous les chèques", a plaisanté le ministre de l'Economie, en réponse à l'appel de 200 millionnaires qui demandent à payer plus d'impôts.

(Boursier.com) — Plus de 200 millionnaires, installés dans 13 pays, ont adressé une lettre aux dirigeants mondiaux, dans le cadre du forum de Davos, pour demander... à être davantage taxés. "Vous, nos représentants dans le monde, devez nous taxer, nous les ultra-riches, et vous devez commencer maintenant", écrivent-ils dans ce courrier relayé par l'ONG Oxfam.

"Les 5 dernières décennies ont vu les richesses s'accumuler en haut de la pyramide. Dans les dernières années, la tendance s'est accélérée... La solution est simple", selon eux. "En tant que millionnaires, nous voulons faire cet investissement". Parmi les signataires se trouvent des chefs d'entreprises de la tech, de l'agro-alimentaire ou de l'énergie, des célébrités comme Mark Ruffalo ou Abby Disney, ainsi que des investisseur et des héritiers.

Appel reçu à Bercy

Un appel bien reçu du côté de Bruno Le Maire, interrogé mercredi sur franceinfo. "Le Trésor public français accepte tous les chèques", a plaisanté le ministre de l'Economie. "Si ces 200 millionnaires (...) veulent s'installer en France, ils sont les bienvenus, ils auront droit au taux d'imposition parmi les plus élevés de tous les pays développés. Je rappelle que quand vous êtes millionnaire en France, vous êtes touché par un impôt marginal sur le revenu à 45%, "la CSG à 9% et une surtaxe sur les salaires à 4%". "Vous serez l'une des personnes les plus taxées au monde et donc vous serez heureux", a ajouté Bruno Le Maire.

"Le nombre de personne à travers le monde avec un patrimoine supérieur à 5 millions de dollars a augmenté de 52,9% depuis 10 ans. Le nombre de personnes avec un patrimoine supérieur à 50 millions de dollars a connue une évolution similaire", rappelle Oxfam France sur son site internet. Sur la même période, le nombre de milliardaires a doublé, et leur fortune a été multipliée par deux, soit un gain de 5.900 milliards de dollars.