Vélib' Métropole : une rentrée sur les chapeaux de roues

Le seuil des 400.000 abonnés au service vient d'être dépassé !

(Boursier.com) — Avec une fréquentation en augmentation constante depuis le déconfinement et un pic dépassant les 200.000 courses quotidiennes enregistré ce week-end, Vélib' Métropole est aux côtés d'un nombre croissant de métropolitains pour la rentrée. Le seuil des 400.000 abonnés au service vient d'être dépassé !

Une fréquentation inédite qui s'est maintenue tout l'été

Témoin de cet été particulier et d'un contexte global favorable à la pratique du vélo en ville, la fréquentation s'est maintenue à un niveau exceptionnel... Avec 155.000 courses quotidiennes en juillet, 121.330 en août pour un total cumulé de 26,3 millions de km parcourus, les usages quotidiens ont été multipliés par deux par rapport à la même période en 2019.

Les vélos sont très utilisés, notamment les modèles à assistance électrique, qui représentent 57% des courses effectuées. Cet été, un Vélib' à assistance électrique a parcouru en moyenne 43 km, contre 19 pour un Vélib' mécanique !

Pour la première semaine de septembre, marquée par la rentrée, et malgré un maintien du télétravail partiel ou total pour certains salariés, une moyenne de 187.600 courses quotidiennes a été enregistrée, avec un pic à plus de 209.700 courses le 4 septembre.

Le service passe la barre des 400 000 abonnés

En parallèle de la très forte augmentation des usages, le nombre de nouveaux abonnements et de réabonnements se maintient en hausse continue depuis mi-mai, le service dépassant désormais 400.000 abonnés, 45% des abonnées étant des femmes.

D'un point de vue géographique, 77% des courses sont réalisées dans Paris, 13% de proche couronne vers Paris et 9% entre communes de proche couronne. Accessible au plus grand nombre, Vélib' Métropole propose des tarifs d'abonnement à compter d'1,55 euro par mois et à partir de 14 ans révolus...

A la rentrée, gardons les bonnes habitudes en matière de gestes barrières...

Parce que l'arrêt de la propagation du virus est l'affaire de tous, le personnel intervenant en stations et en ateliers est équipé de gants, masques et de gel. La circulation dans les ateliers Vélib' a été entièrement repensée. Sur le terrain, chaque station est régulièrement nettoyée (totem, bornettes et Vélib') et les vélos sont systématiquement désinfectés lors des opérations de maintenance.

Vélib' Métropole encourage toute sa communauté à adopter systématiquement les gestes barrière, aujourd'hui comme dans les semaines à venir pour la protection de tous...