Véhicules électriques : Zunder a levé 100 ME auprès de Mirova !

Le marché de la mobilité électrique se développe rapidement dans toute l'Europe...

(Boursier.com) — L 'opérateur espagnol de recharge pour véhicules électriques Zunder a levé 100 millions d'euros auprès de Mirova, société de gestion française dédiée à l'investissement durable et affiliée de Natixis Investment Managers, dans le but d'accélérer son déploiement de stations de recharge rapides et ultra-rapides de véhicules électriques à travers l'Europe du Sud.

Zunder, fondée en 2017 par Daniel Pérez, s'est rapidement imposée comme le principal opérateur indépendant d'infrastructures de recharge de véhicules électriques dans la péninsule ibérique après avoir reçu très tôt le soutien de la société d'investissement en énergie et en infrastructures White Summit Capital et de co-investisseurs. Ce dernier tour de table permettra à Zunder d'atteindre plus rapidement son objectif de 4.000 points de charge en Europe du Sud...

Développement rapide

Le marché de la mobilité électrique se développe rapidement dans toute l'Europe, et l'Espagne ne fait pas exception. Les ventes de voitures électriques ont bondi de 238% depuis le début de l'année 2022 par rapport aux chiffres de la fin de l'année 2021. L'Espagne a pour objectif d'atteindre plus de 5 millions de véhicules électriques d'ici 2030, contre environ 300.000 actuellement.

Le besoin d'une infrastructure publique de recharge rapide et fiable est d'autant plus important que plus de 70% des ménages espagnols n'ont pas accès à un parking privé.

Zunder, entreprise la mieux notée par les utilisateurs sur son marché, a connu une croissance exponentielle depuis 2020 grâce à la qualité de son service, sa méthodologie de sélection de sites de recharge développée en interne, à l'accent mis sur la recharge ultra-rapide et à une application leader du secteur, permettant des déplacements électriques sur de longues distances et éliminant "l'angoisse de l'autonomie" pour des milliers de conducteurs de véhicules électriques à travers l'Espagne...

Expansion internationale

Après avoir récemment remporté son premier appel d'offres en France, la société poursuit son expansion internationale et a pour ambition de détenir et d'exploiter plus de 4 000 points de recharge et d'en gérer plus de 40.000 par le biais de sa plateforme d'ici 2025, avec un plan d'investissement de plus de 300 millions d'euros sur cette période.

Daniel Perez, PDG de Zunder, a déclaré : "Zunder change la façon dont nous nous déplaçons. Notre mission, qui consiste à démocratiser l'usage de bornes de recharge ultra-rapides, est essentielle pour permettre une adoption en douceur des véhicules électriques en Europe du Sud. Nous sommes ravis, et le proposerons à nos actionnaires, d'accueillir Mirova en tant qu'actionnaire dans cette opération, réaffirmant ainsi notre vision, notre stratégie, notre modèle d'entreprise et nos valeurs, ouvrant la voie au plan de déploiement de plusieurs milliards de dollars de Zunder au cours de la prochaine décennie".

Solutions d'investissement

Mirova est une société de gestion mondiale dédiée à l'investissement durable avec 25 milliards d'euros d'actifs sous gestion, et qui offre à ses clients des solutions d'investissement combinant la recherche de la performance financière et l'impact environnemental et social. Mirova a récemment levé 1,6 milliard d'euros pour son dernier fonds d'infrastructures en faveur de la transition énergétique. La prise de participation au capital de Zunder réaffirme l'engagement de Mirova en faveur de l'électrification des transports et des infrastructures de recharge de véhicules électriques, après son investissement dans le principal acteur français de la recharge de véhicules électriques, Driveco en 2020.

Witold Marais, directeur d'investissement chez Mirova, a déclaré : La décarbonation de la mobilité et des transports est essentielle à la réalisation de l'objectif "zéro émission", et elle est donc au coeur de notre stratégie d'investissement. Etant investis dans le domaine des infrastructures de recharge de véhicules électriques depuis 2019, nous sommes convaincus par le positionnement de Zunder et voulons lui donner les moyens de réaliser son ambition de devenir un opérateur de réseau de recharge rapide de premier plan dans toute l'Europe du Sud".

Par cette prise de participation initiale de 100 ME réalisée par le biais de son fonds Mirova Energy Transition 5, Mirova devient actionnaire minoritaire de l'entreprise, tandis que WSC et ses co-investisseurs restent actionnaires majoritaires.

Du soutien

Zunder est soutenue par White Summit Capital, un investisseur et gestionnaire d'actifs basé en Suisse et spécialisé dans les infrastructures énergétiques durables, avec plus de 1,5 milliard d'euros d'actifs sous gestion. WSC se concentre sur le déploiement de capitaux dans des opportunités présentant de forts vecteurs de décarbonation et de durabilité.

Alexandra Chenguelly, directrice de WSC, a ajouté : White Summit Capital a investi dans Zunder dans le but de décarboner le secteur des transports privés. Le partenariat avec une équipe d'experts passionnés et le développement d'un modèle commercial unique, différencié et fiable ont été les clés du succès de l'entreprise jusqu'à présent. Nous sommes ravis d'accueillir notre nouveau partenaire Mirova, qui non seulement partage notre objectif ambitieux en matière de développement durable, mais nous aidera également à accélérer la croissance et l'internationalisation de Zunder .

La prise de participation est en attente de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de Zunder. Mediobanca et Uria ont agi respectivement en tant que conseillers financiers et juridiques de Zunder. Acron Beka et Cuatrecasas ont conseillé Mirova.