Véhicules électriques : des coûts de fonctionnement imbattables !

(Boursier.com) — Les véhicules électriques à batterie marquent des points par rapport aux véhicules à motorisation classique grâce à des coûts de fonctionnement réduits... Lors du développement du SUV U5, Aiways a mis l'accent sur une conception légère intelligente, une transmission efficace et une gestion thermique optimale de la batterie afin de réduire au maximum la consommation d'énergie. Mais le résultat n'est pas seulement appréciable à la borne de recharge, il se traduit aussi par des coûts d'entretien généralement plus faibles grâce à l'intervalle de maintenance de 100.000 km.

La plateforme MAS (More Adaptable Structure), développée par Aiways, fournisseur de solutions de mobilité individuelles basé à Shanghai, combine des solutions techniques innovantes en une architecture intelligente.

Ainsi, la carrosserie brute de l'Aiways U5 SUV est composée d'un alliage spécial composé à 52% d'aluminium léger et résistant à la corrosion et à 48% d'aciers très résistants. Ils sont jusqu'à quatre fois plus résistant que les aciers spéciaux traditionnels utilisés dans la construction automobile et ils garantissent une sécurité maximale...

Plateforme MAS avec un alliage intelligent de matériaux légers en aluminium et en acier

Par ailleurs, des techniques innovantes de collage et d'assemblage de la structure ont permis d'augmenter de 50 % la rigidité à la torsion du soubassement en aluminium par rapport à une construction classique.

Outre le SUV Aiways U5, le coupé SUV U6, qui sera bientôt présenté en avant-première, et d'autres modèles seront également disponibles sur cette plateforme qui s'adapte de manière flexible.

Structure en sandwich brevetée de la batterie à haute tension avec une gestion thermique intelligente

La plateforme MAS se distingue également par son architecture de batterie novatrice. Une structure en sandwich brevetée garantit non seulement une sécurité élevée des 24 modules de la batterie fournis par CATL en cas de collision, mais aussi et surtout la possibilité d'utiliser un système intelligent de gestion thermique pour augmenter le rendement du système haute tension.

Une couche de protection isolante multicouche sépare les modules de la batterie de la zone sèche des plaques de refroidissement de la zone humide. Ainsi, non seulement l'efficacité augmente, mais aussi la sécurité de fonctionnement de la batterie lithium-ion, qui peut être refroidie ou préchauffée de manière optimale grâce à la structure en sandwich.

Le système de gestion thermique du SUV Aiways U5 permet ainsi un fonctionnement à tout moment avec le meilleur rendement du pack de 63 kWh, ce qui contribue à une longue durée de vie. Aiways garantit 75% de la capacité résiduelle de la batterie, même après huit ans de fonctionnement. Avec une densité de puissance de 172 wattheures par kilogramme, la batterie haute tension fait également partie des meilleures de sa catégorie.

Le moteur électrique synchrone à aimant permanent à haute vitesse permet de réduire le poids et l'espace de montage...

Les ingénieurs du centre de recherche Aiways de Jiading ont également travaillé sur la légèreté du système de transmission.

Le moteur électrique synchrone à aimant permanent développé par l'entreprise tourne par exemple à 16.000 tours par minute, soit environ 25% de plus que les moteurs utilisés par la concurrence. Il peut donc être plus petit et plus léger. Le groupe propulseur composé à cet égard un avantage certain : 15% d'espace et de poids en moins, et il peut également être utilisé de manière modulaire. Outre une installation à l'avant du véhicule et une traction avant de 150 kW et 310 Nm comme pour le SUV Aiways U5, il est également possible de configurer une traction arrière et une transmission intégrale sur la base de la plateforme MAS.

Le meilleur poids à vide de sa catégorie garantit une haute efficacité et une faible usure...

Le mélange intelligent de matériaux légers en aluminium et en acier, combiné à la batterie sandwich innovante et au groupe propulseur électrique compact, permet d'obtenir un poids à vide de seulement 1.720 kg pour la version standard du SUV Aiways U5. Il n'est donc pas seulement plus léger de 350 kg que les modèles concurrents de sa catégorie, il est même plus léger que de nombreux SUV de classe moyenne à propulsion classique.

Le faible poids garantit non seulement une faible consommation d'énergie, mais aussi une rentabilité élevée grâce à une usure réduite. Les composants tels que les freins, les pneus ou les roulements du châssis sont moins sollicités que sur d'autres véhicules de sa catégorie en raison du poids à vide relativement léger.

L'intervalle de maintenance de 100.000 km permet de réduire les coûts d'entretien !

Un autre avantage de la conception légère et de la faible sollicitation correspondante des composants est la possibilité de proposer un long intervalle de maintenance. Le SUV Aiways U5 n'a besoin d'être entretenu que tous les 100.000 kilomètres ou 36 mois, selon la première échéance, par un concessionnaire Aiways.

Dans le cadre de l'entretien obligatoire du véhicule, le liquide de frein et le liquide de refroidissement de la batterie haute tension, le niveau d'huile de l'engrenage réducteur de la chaîne cinématique sont contrôlés, remplis ou remplacés, et la batterie du boîtier télématique est remplacée. Tous les autres travaux de maintenance sont effectués selon les besoins. L'intervalle de maintenance de 100.000 km permet ainsi non seulement de réduire très fortement les coûts d'exploitation et d'entretien, mais aussi d'économiser de nombreuses matières premières sous forme de consommables ou de pièces d'usure par rapport aux véhicules classiques.