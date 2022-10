Véhicules électriques : Andera Partners investit dans Qovoltis, concepteur, fabricant et opérateur de solutions de recharge

A ce jour, la société dispose d'un portefeuille de 900 bornes et ambitionne plus de 10.000 bornes à horizon 2024

(Boursier.com) — Andera Partners, acteur de premier plan dans le domaine du capital investissement, investit au travers de son équipe Andera Infra, spécialiste de la transition énergétique, dans la société Qovoltis- concepteur, fabricant et distributeur français de solutions de recharge pour véhicules électriques. Les équipes d'Andera Infra et de Qovoltis ont une ambition partagée : faire de la France un leader de la mobilité électrique sur l'ensemble de la chaîne de valeur...

Fondée en 2019 par Ehsan Emami en collaboration avec ses associés Anne Bergé, Olivier Parret et Fréderic Sallé, Qovoltis est pionnière dans le développement d'une mobilité plus respectueuse de l'environnement. Qovoltis se distingue des autres acteurs de la mobilité électrique grâce à son positionnement sur l'ensemble de la chaîne de valeur des bornes de recharge pour véhicules électriques : conception, production, distribution, installation, financement et exploitation. S'appuyant sur un savoir-faire français, Qovoltis a conçu une borne intelligente, couplée à un logiciel avec interface mobile, permettant d'assurer une optimisation à distance de la recharge électrique.

Ambitions affichées

Les offres de Qovoltis s'adressent aux entreprises, aux particuliers et aux copropriétés, notamment via les partenariats scellés fin 2021 avec Louvre Hotels Group comptant plus de 1.600 hôtels dans le monde, et au premier semestre 2022 avec Ista, leader du comptage et de l'individualisation des consommations d'eau et d'énergie en habitat collectif, présent dans plus de 50.000 immeubles en France.

A ce jour, la société dispose d'un portefeuille de 900 bornes et ambitionne plus de 10.000 bornes à horizon 2024 pour se positionner comme l'un des acteurs majeurs d'un marché en pleine expansion. Pour répondre à cette ambition, Qovoltis a réalisé en 2022 une levée de fonds de plus de 10 millions d'euros, majoritairement apportés par Andera Smart Infra 1 et aux côtés notamment de Pâris Mouratoglou, lui permettant de doubler ses équipes commerciales, techniques et de R&D, pour renforcer sa position de précurseur et accélérer le déploiement de bornes sur l'Hexagone. Cette levée de fonds s'accompagne d'un engagement des actionnaires majeurs de Qovoltis à financer ses éventuels besoins futurs pour soutenir l'accélération de sa croissance...

Une grosse enveloppe

Cette levée de fonds intervient dans un contexte porteur de politiques publiques françaises et européennes : la France prévoit une enveloppe globale de 9 milliards d'euros à travers le plan d'investissement France 2030 et l'Union européenne prévoit le bannissement des ventes de véhicules thermiques à partir de 2035.

Ehsan Emami, Président fondateur de Qovoltis se réjouit de cette opération : Nous sommes ravis du soutien et de la confiance que nous accorde Andera Smart Infra pour poursuivre et accélérer le développement de Qovoltis. Notre ambition est de devenir un acteur incontournable du secteur de l'e-mobilité d'ici 2024, grâce à notre solution technologique innovante et pérenne répondant aux besoins de tous les utilisateurs. Autour des valeurs communes de la transition énergétique et du respect de l'environnement, Andera Smart Infra et Qovoltis ont la volonté de contribuer durablement à la gestion optimisée de l'énergie et au développement des énergies renouvelables".