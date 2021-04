Variants du Covid-19 : suspension des vols entre le Brésil et la France "jusqu'à nouvel ordre"

"Nous avons décidé de suspendre tous les vols entre le Brésil et la France jusqu'à nouvel ordre", a annoncé le Premier ministre Jean Castex...

(Boursier.com) — Paris suspend finalement tous les vols en provenance du Brésil "jusqu'à nouvel ordre", a annoncé le Premier ministre Jean Castex à l'Assemblée nationale ce mardi, revenant sur sur la situation au Brésil, alors que le variant P.1 a fait apparition dans ce pays qui a battu un nouveau record avec 4.000 morts par jour au début du mois d'avril.

"Nous avons décidé de suspendre tous les vols entre le Brésil et la France jusqu'à nouvel ordre", a indiqué le chef du gouvernement, cité par 'BFMTV', soulignant "que la situation s'aggrave". En effet, si elle est encore très peu présente en France, la souche brésilienne du coronavirus inquiète.

Un peu plus tôt dans la journée, le Premier ministre avait déjà affirmé que "l'aggravation de la situation au Brésil pourrait nous conduire à prendre des mesures supplémentaires". Considéré comme état plus contagieux et plus mortel, le variant brésilien P.1 suscite l'inquiétude des experts. "Il est probablement plus contagieux que le variant britannique", a expliqué à 'RTL' le Pr Rémi Salomon, président de la Commission Médicale d'Établissement de l'AP-HP.

"Des caractéristiques qui le rendent résistant à certains vaccins"

Le variant est également plus dangereux car "il touche des sujets plus jeunes", a-t-il ajouté, notant toutefois qu'il "faut faire attention aux comparaisons. Le système de santé brésilien est totalement débordé [...] Il touche des sujets de moins de 40 ans".

Imagine tu interdis les manifestations de la génération #climat mais ne contrôles pas les arrivées en provenance du Brésil alors que le #VariantBresilien diffuse. Non plaisante. Mais imagine un peu. https://t.co/mTuhNXjDg8 — Julien Bayou (@julienbayou), via Twitter

De plus, ce variant "a des caractéristiques qui le rendent résistant à certains vaccins. Il porte une mutation particulière", a-t-il encore précisé, prévenant que "si on lui laisse le temps, il va probablement entrer dans une phase de croissance rapide et exponentielle".

Appel à fermer les liaisons aériennes

De nombreuses voix s'étaient élevées pour réclamer la fermeture de toutes liaisons aériennes avec le Brésil, alors que les contrôles à l'arrivée restent pour l'heure limités. Jugeant la fermeture des frontières "utile" et "absolument nécessaire", Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale a demandé sur 'RFI' "au ministre des Transports de revoir cette position-là, de négocier les choses avec l'Europe et de pouvoir fermer cette liaison".

Sur 'LCI' ce mardi, le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a alors justifié le maintien de "quelques lignes" avec un protocole sanitaire "renforcé". "Nous avions avant la pandémie environ 50.000 personnes qui arrivaient par semaine à Roissy. Aujourd'hui c'est 50 par jour", a-t-il souligné.