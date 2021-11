Variant omicron : les vaccins peuvent protéger des formes graves, selon un expert

Les scientifiques essaient d'en savoir plus sur ce nouveau variant, dont le risque est "très élevé" à l'échelle mondiale, selon l'OMS.

(Boursier.com) — Difficile pour le moment d'y voir clair dans les répercussions sanitaires et économiques du variant Omicron du coronavirus du COVID-19. Les vaccins existants contre le COVID-19 devraient être très efficaces pour éviter les infections graves et les hospitalisations liées au nouveau variant Omicron du coronavirus, a estimé lundi un expert sud-africain des maladies infectieuses.

Salim Abdool Karim, qui fut le principal conseiller du gouvernement sud-africain au début de la pandémie, a ajouté qu'il était encore trop tôt pour dire si le variant Omicron pouvait entraîner des symptômes cliniques plus graves que les variants précédents.

Un variant plus contagieux

Il a toutefois déclaré que le nouveau variant semblait plus contagieux et plus susceptible d'infecter des personnes vaccinées ou ayant déjà été contaminées.

Salim Abdool Karim s'attend aussi à ce qu'avec le variant, le nombre quotidien de nouveaux cas de contamination dépasse les 10.000 avant la fin de la semaine, contre 2.858 dimanche.

"Sur la base de ce que nous savons et de la façon dont les autres variants préoccupants ont réagi à l'immunité vaccinale, nous pouvons nous attendre à ce que l'efficacité en matière d'hospitalisation et de formes graves reste élevée et que la protection des vaccins reste forte", a déclaré Salim Abdool Karim lors d'une conférence de presse.

L'OMS pointe un risque "très élevé"

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a estimé lundi que le risque lié au variant Omicron était "très élevé" à l'échelle mondiale, notamment du fait de la grande probabilité qu'il se répande à travers le monde.

Dans une note technique adressée à ses 194 Etats membres, rendue publique dans la nuit, l'organisation basée à Genève souligne que les nombreuses mutations caractéristiques de ce variant pourraient lui conférer un avantage pour échapper à la réponse immunitaire (post-vaccination ou post-infection) voire une transmissibilité accrue, ce qui suggère un risque "élevé" qu'il se propage davantage à l'échelle mondiale.

Elle préconise donc une accélération de la vaccination contre le COVID-19, en particulier des populations les plus vulnérables et enjoint ses Etats membres de s'assurer d'avoir mis en place des plans d'atténuation afin de permettre de préserver les systèmes de santé.

Mutation de la protéine spike

"Omicron se caractérise par un nombre sans précédent de mutations de la protéine spike (celle qui permet au virus de pénétrer dans les cellules et qui est la cible des anticorps produits par l'organisme-NDLR), dont certaines sont préoccupantes pour leurs impact potentiel sur la trajectoire de la pandémie", souligne l'OMS.

Par ailleurs, des données préliminaires suggèrent qu'il pourrait exister un risque accru de réinfection avec le variant Omicron, par rapport aux précédents variants que l'OMS avait jugés préoccupants.

Des flambées épidémiques ?

Au vu de ces différentes observations, l'OMS estime que de futures flambées épidémiques de COVID-19 sont possibles et qu'elles pourraient avoir des "conséquences sévères" dans certaines zones. Pour toutes ces raisons, le risque à l'échelle mondiale lié au variant préoccupant Omicron est "très élevé".

L'agence sanitaire onusienne précise que de nouvelles données devraient arriver dans les prochaines semaines et permettre de mieux comprendre les potentiels mécanismes d'échappement du variant Omicron à l'immunité acquise par la vaccination ou à la suite d'une précédente contamination.