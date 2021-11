Variant Omicron : le monde ferme ses frontières à l'Afrique australe

Face à la crainte du nouveau variant de Covid-19 repéré en Afrique du sud, les 27 membres de l'Union européenne se sont accordés pour suspendre tous les avions venant d'Afrique australe. Les Etats-Unis et le Canada leur ont emboîté le pas.

(Boursier.com) — La découverte en Afrique du Sud d'un nouveau variant du Covid, jugé "préoccupant" par l'OMS et baptisé Omicron, a entraîné vendredi un début de panique sur les marchés boursiers et a poussé de nombreux pays à fermer précipitamment leurs frontières aux voyageurs en provenance des pays d'Afrique australe. Plus contagieux que le variant Delta (actuellement majoritaire), Omicron pourrait s'avérer potentiellement résistant aux vaccins en raison de ses nombreuses mutations, craignent les experts.

Le Royaume-Uni a été le premier à suspendre les vols en provenance de l'Afrique australe, dès jeudi soir. Puis, l'Allemagne et l'Italie ont annoncé vendredi matin l'interdiction d'entrée sur leur territoire des voyageurs venant de cette région.

En France, le gouvernement a aussi décidé vendredi de suspendre immédiatement les arrivées en provenance de sept pays d'Afrique australe, dont l'Afrique du Sud, pour "au moins 48 heures", a annoncé Matignon.

Israël a également annoncé avoir placé sur liste rouge les pays d'Afrique australe après avoir détecté le variant Omicron chez un voyageur revenant d'un voyage au Malawi.

Union européenne, Etats-Unis et Canada fermés à l'Afrique australe

Finalement, l'Union européenne a annoncé que les 27 s'étaient mis d'accord pour suspendre tous les voyages entre l'Afrique australe et l'UE. Il est également demandé aux Etats membres de tester les derniers passagers à venir et de les mettre en quarantaine.

Outre-Atlantique, les Etats-Unis ont suivi le mouvement vendredi soir, annonçant la fermeture de leurs frontières aux voyageurs en provenance de huit pays d'Afrique australe en réponse à l'apparition du nouveau variant, baptisé Omicron par l'Organisation Mondiale de la Santé. Les personnes venant d'Afrique du Sud, du Botswana, du Zimbabwe, de Namibie, du Lesotho, d'Eswatini, du Mozambique et du Malawi, sont concernées.

Le Canada a lui aussi interdit l'entrée sur son sol aux voyageurs en provenance de sept pays d'Afrique australe. "Nous devons agir rapidement pour protéger les Canadiens", a expliqué Jean-Yves Duclos le ministre de la Santé.

Au Brésil, l'agence brésilienne de surveillance sanitaire (Anvisa) a recommandé la suspension des vols en provenance des six pays d'Afrique australe. En Asie, Singapour, Philippines et Japon ont annoncé refuser ou imposer des quarantaines aux voyageurs venus du sud de l'Afrique. Les Emirats arabes unis ont aussi fermé vendredi soir leurs frontières aux voyageurs venus de 7 pays d'Afrique australe.

Freiner la propagation avant de savoir si Omicron résiste aux vaccins

Même si des cas du variant Omicron ont d'ores et déjà été signalés vendredi dans plusieurs pays hors d'Afrique, dont Hong Kong, Israël et la Belgique, les gouvernements espèrent ainsi freiner la propagation du variant, en attendant d'évaluer précisément sa dangerosité.

Les laboratoires BioNTech et Pfizer, qui ont mis au point l'un des principaux vaccins à ARN messager contre le Covid, ont indiqué vendredi s'attendre à des résultats d'ici à "deux semaines" pour savoir si le nouveau variant est capable d'échapper à la protection vaccinale. Jusqu'ici, les vaccins à ARN messager (Pfizer/BioNTech et Moderna) se sont avérés efficaces contre les variants, notamment le delta qui est devenu dominant depuis cet été.

Pfizer et BioNTech ont en outre estimé qu'ils seraient en mesure de mettre sur le marché en une centaine de jours un nouveau vaccin contre un variant du coronavirus si celui-ci s'avère résistant au vaccin actuel.

Les compagnies aériennes plongent en Bourse, les "valeurs Covid" flambent

Le nouveau variant Omicron est venu semer la panique vendredi sur les marchés financiers, où les indices boursiers ont chuté partout dans le monde : -2,5% pour le Nikkei à Tokyo, -4,75% pour l'EuroStoxx50 en Europe et -2,5% pour le Dow Jones à New York). En France, le CAC 40 a trébuché de 4,75%.

Dans ce contexte de grande nervosité, les 'valeurs Covid' ont été à nouveau plébiscitées, dont Moderna (+20,5%), Pfizer (+6,1%) et BioNTech (+14%) à Wall Street et Eurofins Scientific (+7,9%) et bioMerieux (+4,8%) à Paris.

A l'inverse, les acteurs du tourisme, du transport et des loisirs ont été fortement chahutés, à commencer par le secteur aérien, le plus affecté par les restrictions de voyager : -12% pour Airbus, -5,4% pour Boeing, -9,6% pour Air France-KLM, -9,5% pour United Airlines.