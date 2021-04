Variant indien : "aucun cas n'a été identifié en France", assure Olivier Véran

Le ministre de la Santé a également prévenu que le variant dit sud-africain du coronavirus se diffuse de plus en plus en Île-de-France...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Depuis quelques jours, l'Inde est confrontée à une véritable catastrophe sanitaire, enregistrant ce mardi plus de 323.000 nouveaux cas confirmés de contamination au Covid-19 sur une journée, après avoir établi des records le week-end dernier. La faute notamment au variant indien, qui inquiète au-delà des frontières.

En déplacement ce mardi à l'ARS Île-de-France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), le ministre de la Santé Olivier Véran a affirmé devant la presse qu'"une attention particulière est porté à l'apparition du variant indien", assurant dans le même temps qu'"aucun cas de cette mutation "n'a été identifié en France métropolitaine" à l'heure actuelle.

"Nous le savons car nous réalisons deux techniques complémentaires pour chercher et traquer ces variants où ils se trouvent", a-t-il expliqué. "D'abord, le criblage des tests PCR, une méthode qui permet d'identifier les variants anglais, brésilien, sud-africain et bientôt indien s'il devait apparaître", a-t-il détaillé.

Le variant sud-africain augmente en Île-de-France

"Et le séquençage du génome du virus, avec laquelle nous regardons la cartographie génétique du virus", a complété le ministre, avant de préciser : "nous en faisons plus de 5.000 par semaine, bientôt ce seront 8.000 par semaine".

Par ailleurs, le variant dit sud-africain du coronavirus SARS-CoV-2 se diffuse de plus en plus en Île-de-France, a prévenu Olivier Véran. "On constate depuis maintenant une grosse semaine une augmentation de la proportion du variant sud-africain, notamment en petite couronne parisienne, qui représentait 6% des diagnostics et qui représente désormais 10%", a-t-il souligné.

Mesures de contrôles renforcé aux frontières

Alors que le chef de l'Etat devrait s'exprimer dans les prochains jours pour préciser le calendrier de la levée progressive des restrictions à venir, "nous devons encore poursuivre nos efforts, notamment dans la lutte contre la diffusion de ces variants qui, on le sait, sont plus contagieux", a rappelé le ministre de la Santé.

Pour rappel, la France a mis en place depuis samedi des mesures de contrôle renforcé aux frontières pour les passagers en provenance du Brésil, du Chili, de l'Argentine, d'Inde et d'Afrique du Sud, dans lesquels un variant du coronavirus circule fortement.