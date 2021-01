Variant du Covid-19 : l'OMS alerte l'Europe !

Les mesures de base "devront être intensifiées pour faire baisser la transmission, soulager nos services Covid-19 et sauver des vies", a estimé le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'OMS tire le signal d'alarme !... Afin de contrer la circulation de la nouvelle variante plus contagieuse du Covid-19, en provenance du Royaume-Uni, l'Europe doit "faire plus" face à "une situation alarmante" et intensifier "les mesures de base", a appelé ce jeudi le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Hans Kluge.

Il faut appliquer "les mesures de base que nous connaissons tous... Elles devront être intensifiées pour faire baisser la transmission, soulager nos services Covid-19 et sauver des vies", a-t-il ainsi expliqué lors d'un point presse retransmis en ligne.

Le responsable belge évoque notamment la généralisation du port du masque, la limitation du nombre de rassemblements sociaux, le respect de la distanciation physique et le lavage des mains. Il estime également qu'il faut associer ces mesures à des systèmes de dépistage et de traçage adéquats et à l'isolement des malades...

22 pays de la zone Europe

Selon les chiffres de l'organisation, 22 pays de la zone Europe ont désormais enregistré des cas liés à la nouvelle souche, qui "pourrait progressivement remplacer les autres en circulation à travers la région, comme cela a été observé au Royaume-Uni, et de plus en plus au Danemark".

🎥🔴 Watch LIVE as @hans_kluge and experts from WHO/Europe provide a situation update on #COVID19 in the European Region before answering questions from journalists 👇 https://t.co/HYSj4Cf5UC — WHO/Europe (@WHO_Europe), via Twitter

Désormais baptisé "VOC 202012/01", le variant ne change pas la nature de la maladie... Selon Hans Kluge, "le Covid-19 n'est ni plus, ni moins grave" et "les enfants ne semblent pas être plus exposés", ajoutant que les premières indications révèlent que les vaccins contre le Covid-19 sont efficaces contre le variant.

Toutefois, sa transmissibilité accrue risque d'aggraver le nombre de cas dans le continent, alors que l'Europe enregistre plus de 27,6 millions de cas et 603.000 morts, selon l'OMS.

Quelles nouvelles mesures sanitaire en France ?

En France, "une dizaine de cas suspectés ou avérés" du variant britannique du coronavirus ont, pour l'instant, été repérés, selon le ministre de la Santé. Le Premier ministre Jean Castex tiendra par ailleurs une conférence de presse ce jeudi soir à 18h, où il exposera la stratégie vaccinale du gouvernement, ainsi que les nouvelles mesures pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19...

Musées, théâtres, cinémas et stations de ski savent déjà que les nouvelles seront mauvaises, tandis que cafés et restaurants ont compris qu'ils ne rouvriront pas le 20 janvier. La carte du couvre-feu pourrait cependant rester inchangée selon les dernières informations de BFMTV...