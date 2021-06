Variant Delta : Gabriel Attal appelle à une "vigilance absolue"

"On voit que ça peut aller très vite, il faut donc être très vigilant", a estimé le porte-parole du gouvernement.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'évolution du variant Delta est scruté de près en France... Alors que certains pays redoutent qu'il ne devienne majoritaire, comme c'est désormais le cas au Royaume-Uni, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a estimé que le variant anciennement appelé "indien" doit "nous préoccuper", appelant à une "vigilance absolue".

"On sait maintenant qu'il est plus contagieux que le variant dit 'anglais'. On voit ce qui se passe au Royaume-Uni, où il y a une hausse continue des cas depuis plusieurs semaines", a-t-il rappelé sur 'BFMTV' ce mercredi.

Pour rappel, l'Angleterre a repoussé la dernière étape de son déconfinement, qui devait avoir lieu le 21 juin dernier, alors que la montée du variant Delta du coronavirus inquiète fortement les autorités. Le Premier ministre Boris Johnson a ainsi annoncé reporter la levée totale des restrictions au 19 juillet prochain.

"Entre 2 et 4% des cas positifs" en France

Le variant Delta "représente plus de 90% des cas en circulation" outre-Manche, où l'épidémie est repartie "sur une trajectoire ascendante", avec "quasiment deux fois plus de cas quotidiens" que dans l'Hexagone, avait expliqué le ministre de la Santé Olivier Véran. En France, il représente actuellement "entre 2 et 4% des cas positifs" de Covid-19 dépistés en France, soit "50 à 150 nouveaux diagnostics" par jour, avait-il précisé.

Si pour l'heure, la France, qui poursuit sa levée des restrictions sanitaires, résiste au variant Delta, "on voit que ça peut aller très vite, il faut donc être très vigilant", a insisté Gabriel Attal.

La reprise de l'épidémie est possible "par principe"

"C'est pour cela qu'on a mis en place en France un calendrier progressif de levée des restrictions, qu'on franchi étape par étape", a souligné le porte-parole du gouvernement, estimant qu'il faut une "vigilance individuelle et collective" face à ce variant, détecté pour la première fois en octobre 2020 en Inde.

La reprise de l'épidémie est possible "par principe, il y a une menace liée au variant Delta", a-t-il également affirmé, avant d'ajouter : "on a une arme dont on ne disposait pas il y a un an, c'est la vaccination". "Le vaccin c'est une arme qui permet de protéger contre l'épidémie. Plus on continuera à se faire vacciner, plus on se donnera la capacité de se protéger vis-à-vis des variants", a-t-il assuré.