VanEck, premier fournisseur à coter ses ETP de crypto-monnaies sur les Bourses de Paris et Amsterdam

Les investisseurs français et néerlandais peuvent désormais investir dans l'ETN VanEck Vectors Bitcoin et l'ETN VanEck Vectors Ethereum au travers des places boursières de Paris Euronext et Amsterdam.

(Boursier.com) — VanEck , gestionnaire d'actifs américain avec plus de 80 milliards de dollars sous gestion à travers le monde, introduira le 1er juin prochain ses ETP de crypto-monnaies sur les places boursières réglementées de Paris Euronext et Amsterdam.

Ses ETP sont déjà cotés sur Deutsche Börse Xetra en Allemagne et VanEck sera le premier fournisseur à coter ses ETP sur les crypto-monnaies sur les bourses françaises et néerlandaises...

Les deux ETP se négocieront en euros. Ils permettront aux investisseurs de s'exposer à l'évolution des prix du Bitcoin et de l'Ethereum sans avoir à les acheter eux-mêmes, avec un ratio de dépenses total de seulement 1% :

VanEck Vectors Bitcoin ETN (ISIN : DE000A28M8D0) : cet ETN est une obligation négociée en Bourse intégralement collatéralisée qui investit dans le Bitcoin. La stratégie permet d'accéder à la cryptomonnaie la plus liquide, couverte à 100% par le Bitcoin et “stockée à froid” (cold storage) auprès d'un cryptodépositaire régulé avec une cryptoassurance (limitée).

VanEck Vectors Ethereum ETN (ISIN : DE000A3GPSP7) : cet ETN est une obligation négociée en Bourse intégralement collatéralisée qui investit dans l'Ethereum. La stratégie permet d'accéder directement à la deuxième cryptomonnaie, est couverte à 100% par l'Ethereum et “stockée à froid” (cold storage) auprès d'un cryptodépositaire régulé avec une cryptoassurance (limitée).

Martijn Rozemuller, Directeur de VanEck Europe, déclare : Nous sommes très fiers d'être le premier fournisseur à donner aux investisseurs français et néerlandais l'accès à nos deux crypto-monnaies sur leurs places boursières respectives et de poser ainsi un jalon pour la classe d'actifs. Le Bitcoin et l'Ethereum se sont fermement imposés sur le marché comme les deux plus grandes crypto-monnaies. En raison de leurs faibles corrélations avec d'autres classes d'actifs, elles offrent une opportunité intéressante de diversification des portefeuilles. Étant donné que la quantité maximale de Bitcoins pouvant être en circulation est plafonnée et que la quantité de Bitcoins nouvellement créés ne cesse de diminuer, la crypto-monnaie est souvent qualifiée d'or numérique. L'impressionnante remontée du Bitcoin ces dernières années en a fait une alternative de placement intéressante pour de nombreux investisseurs."

L'Ethereum est une plateforme blockchain ouverte avec sa propre crypto-monnaie intégrée, l'Ether. En comparaison au Bitcoin, la plateforme Ethereum offre de nombreux autres usages en plus de son utilisation en tant que crypto-monnaie.

La plateforme est désormais devenue une fonctionnalité importante de nombreuses applications numériques basées sur la blockchain, comme les solutions financières décentralisées ou les actifs tokenisés (par exemple, les jetons non fongibles - NFT).

Les ETN collatéralisés traquent l'évolution des prix du Bitcoin ou de l'Ethereum

L'évolution de l'ETN VanEck Vectors Bitcoin vise, après frais, à refléter la performance de l'indice MVIS CryptoCompare Bitcoin VWAP Close. Le prix de cet indice est directement lié au prix du Bitcoin. L'évolution de l'ETN VanEck Vectors Ethereum vise, après frais, à refléter la performance de l'indice MVIS CryptoCompare Institutional Ethereum. Le prix de cet indice est directement lié au prix de l'Ethereum.

Les deux ETN sont entièrement collatéralisés avec l'achat de Bitcoin ou d'Ethereum. De cette façon, chaque part d'ETN représente une part réelle de Bitcoin ou d'Ethereum.

Afin de sécuriser les crypto-monnaies dans ses ETN, VanEck et Bank Frick s'appuient sur un dépositaire réglementé dans le pays de l'EEE du Liechtenstein, où les crypto-monnaies achetées sont “stockées à froid” (cold storage).