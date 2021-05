Vaccination : tous les majeurs peuvent désormais prendre rendez-vous

Vaccination : tous les majeurs peuvent désormais prendre rendez-vous









"Les réservations seront progressives, de nouveaux créneaux mis en ligne chaque jour sur les différentes plateformes", a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que la France veut donner un coup d'accélérateur à sa campagne de vaccination contre le Covid-19, tous les plus de 18 ans peuvent dès à présent prendre rendez-vous pour se faire vacciner. La prise de rendez-vous sur les plateformes de réservation (telles que (Doctolib ou Keldoc) a en effet été élargie aux 18-49 ans ce jeudi en fin de matinée.

"Vous avez 18 ans et plus ? Vous pouvez depuis ce matin prendre rendez-vous pour vous faire vacciner à partir du 31 mai", a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran sur son compte Twitter.

"Les réservations seront progressives, de nouveaux créneaux mis en ligne chaque jour sur les différentes plateformes", a-t-il également indiqué, tout en appelant de nouveau à se protéger "contre le virus".

A partir du 31 mai

Pour rappel, tous les Français de plus de 18 ans sans comorbidité pourront se faire vacciner contre le coronavirus à partir du 31 mai prochain, sans devoir attendre les doses restantes des centres de vaccination.

"L'anticipation de la prise de rendez-vous dès ce jeudi va permettre la simplification des critères d'éligibilité pour les patients", a estimé Doctolib dans un communiqué, qui s'attend à une forte affluence sur ses services et a prévenu que "cette nouvelle étape ne va cependant pas permettre de répondre à toute la demande des patients".

"28 millions de personnes adultes sont éligibles"

La plateforme de prise de rendez-vous en ligne évoque "un nombre encore limité de doses de vaccins, notamment Pfizer et Moderna", précisant par ailleurs que "28 millions de personnes adultes sont éligibles à la vaccination et non vaccinées à date pour en moyenne 500.000 rendez-vous disponibles chaque jour".

Comme l'avait indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres mercredi, 24 millions de personnes ont reçu au moins une injection, soit 36% de la population totale et 46% de la population majeure...