Vaccination : "on doit faire beaucoup mieux", alerte Jean Castex

"Nous vaccinons 200.000 personnes par jour" en primo-injection, "c'est trop peu", a estimé le Premier ministre...

(Boursier.com) — En déplacement avec le ministre de la Santé Olivier Véran, ce jeudi, dans les Landes, où la situation sanitaire se dégrade en raison d'une circulation accrue du variant Delta, le Premier ministre Jean Castex a évoqué un ralentissement de la vaccination contre le Covid-19, déplorant la baisse du nombre de premières doses de vaccin injectées chaque jour.

Alors que 200.000 personnes se font vacciner en première injection sur les trois derniers jours, le chef du gouvernement estime que "c'est trop peu". "On doit faire beaucoup mieux", a-t-il exhorté, avant de s'adresser particulièrement aux jeunes et aux soignants : "faisons nous vacciner toutes et tous, on ne peut pas revenir en arrière".

"Nous sommes sur la bonne voie. Cette épidémie, c'est ma responsabilité, elle n'est pas terminée. Nous ne pouvons pas nous relâcher complètement. La porte de sortie, c'est la vaccination", a-t-il insisté.

L'amélioration de la situation "pourrait désinciter à la vaccination"

"L'amélioration réelle de la situation sanitaire pourrait désinciter à la vaccination. Cela serait une erreur. Il y a une décélération du rythme. Je veux le redire une nouvelle fois : ayez peur du virus, n'ayez pas peur du vaccin", a poursuivi Jean Castex.

Revenant sur la situation dans les Landes, le Premier ministre estime qu'elle est "difficile, mais pas catastrophique". "On a observé une reprise de l'épidémie qui dépasse le seuil de 50 cas pour 100.000 habitants, et on a identifié en nombre limité, mais suffisant, la présence de ce variant Delta", a-t-il détaillé.

Dans son compte rendu du Conseil des ministres mercredi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué que le variant anciennement appelé "indien" représente désormais "entre 9 à 10%" des cas de contamination au Covid-19 en France, mais surtout "70%" des cas détectés dans les Landes." "Il ne faudrait pas que cette situation préfigure le développement de ce variant" sur le territoire français, a estimé le Premier ministre.

Un "plan d'action renforcé"

Dans ce cadre, le chef du gouvernement a indiqué qu'un "plan d'action renforcé" allait être mis en place pour les prochains jours, avec l'objectif de réaliser 14.000 tests et l'arrivée de 20.000 doses supplémentaires de vaccin.

Si ces mesures ne sont pas suffisantes, Jean Castex a indiqué que la levée des restrictions prévues dans toute la France au 1er juillet pourrait être différée dans les Landes, évoquant notamment les "jauges" dans les établissements et lieux recevant du public...