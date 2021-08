Vaccination : les Etats-Unis proposeront une troisième dose "à tous les Américains" dès le 20 septembre

Les Américains ayant bénéficié du vaccin contre le Covid-19 Pfizer ou Moderna pourront recevoir une troisième dose huit mois après la deuxième, a annoncé l'Agence américaine des médicaments.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vers une troisième dose pour tous... A partir du 20 septembre prochain, les Américains ayant bénéficié du vaccin contre le Covid-19 Pfizer ou Moderna pourront recevoir une troisième dose huit mois après la deuxième, comme l'a annoncé ce mercredi l'Agence américaine des médicaments (FDA), confirmant les récentes rumeurs.

"Les données disponibles montrent très clairement que la protection contre l'infection par le SARS-CoV-2 commence à diminuer au fil du temps [...] et en lien avec la domination du variant Delta, nous commençons à observer des preuves d'une protection réduite contre les formes légères et modérées de la maladie", expliquent dans un communiqué commun de hauts responsables, dont la directrice des Centres de prévention et de lutte contre la maladies (CDC) Rochelle Walensky et la cheffe par intérim de la FDA Janet Woodcock.

"Nous en concluons qu'une piqûre de rappel sera nécessaire pour optimiser la protection induite par le vaccin et prolonger sa durée", poursuivent-elles, ajoutant s'attendre à ce que les personnes ayant reçu le vaccin unidose de Johnson & Johnson aient elles aussi besoin d'un rappel.

La protection diminue après six mois selon des études

"L'administration du vaccin J&J n'a commencé aux Etats-Unis qu'en mars 2021, et nous attendons plus de données sur J&J dans les prochaines semaines. Avec ces données en main, nous tiendrons le public informé avec un plan opportun", rappelle-t-on dans le communiqué.

Plusieurs études avaient conclu que la protection offerte par les vaccins diminuait après six mois ou plus, notamment chez les personnes âgées souffrant de comorbidités. Jusqu'ici, les autorités de santé américaines avaient autorisé une troisième dose des vaccins de Pfizer et Moderna seulement pour les personnes immunodéprimées.

Un mois de retard

Les personnels de santé, les résidents des maisons de retraite et les personnes âgées, trois catégories qui ont été les premières à bénéficier de la campagne de vaccination fin 2020 et début 2021, seront prioritaires.

Pour rappel, les Etats-Unis ont atteint avec près d'un mois de retard l'objectif du président américain Joe Biden d'administrer au moins une dose de vaccin à 70% des Américains adultes, initialement fixé pour le 4 juillet.