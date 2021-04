Vaccination : les 18-55 ans atteints de "maladies chroniques" éligibles dès samedi

"Au total nous élargissons la vaccination à quelque 4 millions de Français fragiles", a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran.

(Boursier.com) — La campagne de vaccination contre le Covid-19 s'accélère et s'ouvrira dès samedi à tous les Français âgés de 18 à 55 ans "qui souffrent de maladies chroniques", a annoncé le ministre de la Santé. Jeudi, Emmanuel Macron avait déjà annoncé l'ouverture de la vaccination à toutes les personnes obèses de plus de 18 ans.

"Mais nous ouvrons évidemment la vaccination également aux gens qui présentent des comorbidités comme de l'hypertension, du diabète, de l'insuffisance rénale ou cardiaque, ou des cancers", a complété ce vendredi Olivier Véran sur 'franceinfo'.

"Au total nous élargissons la vaccination à quelque 4 millions de Français fragiles", a-t-il précisé, ajoutant que pour la vaccination des personnes prioritaires, "des précisions seront apportées prochainement par une intervention du Premier ministre et moi-même, dans le cadre d'une conférence de presse".

"Les centres savent très bien comment fonctionner"

"Hier, nous avons battu le record, nous avons fait près de 550.000 injections en 24 heures. C'est notre record quotidien. Aujourd'hui, on va encore faire un très gros chiffre de vaccinations", a par ailleurs souligné le ministre de la Santé.

Olivier Véran est également revenu sur la polémique des créneaux vides et a assuré qu'il n'y avait pas de doses gâchées. "Si votre question est de savoir si des centres sont obligés de balancer des vaccins à la fin de la journée parce qu'il n'y a personne, la réponse est non, les centres savent très bien comment fonctionner", a-t-il affirmé.

"Vous avez entre 10 et 15.000 rendez-vous qui sont donnés à la journée même. A 50 jours, il y a 200.000 créneaux qui sont ouverts... D'ailleurs beaucoup se remplissent, hier on a augmenté le nombre de prises de rendez-vous de 84% sur Doctolib par rapport à ce qu'on connaissait", a-t-il détaillé.

Déconfinement en 4 étapes

Cet élargissement de la vaccination contre le coronavirus intervient alors que le président de la République a annoncé un calendrier progressif de déconfinement en 4 étapes en France, du 3 mai au 30 juin, dans une interview à la presse quotidienne régionale parue jeudi.

Lundi prochain, le 3 mai, marquera la fin de la limitation de déplacement à 10 kilomètres autour du domicile. Le retour des élèves est prévu dans les collèges et les lycées. Le couvre-feu national actuellement fixé à 19h00 sera décalé à 21h00 le 19 mai et à 23h00 le 9 juin.

Le mercredi 19 mai marquera la réouverture des terrasses avec des tables de 6 personnes maximum ainsi que des musées, cinémas, théâtres et salles de spectacle avec des jauges limitées : 800 personnes en intérieur et 1.000 en extérieur et un public assis. Idem pour les enceintes sportives. Le 30 juin, la disparition du couvre-feu coïncidera avec la fin des limites de jauge si la situation sanitaire locale le permet.