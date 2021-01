Vaccination : l'exemple de Nanterre

Vaccination : l'exemple de Nanterre









La situation pourrait se débloquer prochainement avec la livraison de doses de vaccin Moderna.

(Boursier.com) — Alors que le centre de vaccinations de l'hôpital de Nanterre est déjà saturé quelques jours seulement après son ouverture, le nombre insuffisant de vaccins Pfizer et BioNTech ne permet pas d'ouvrir un centre d'une plus grande capacité d'accueil comme le demande la ville de Nanterre qui compte près de 100.000 habitants... La situation pourrait cependant se débloquer prochainement avec la livraison de doses de vaccin Moderna.

Situé au Centre d'accueil et de soins hospitaliers, le centre de vaccination de Nanterre est déjà saturé trois jours seulement après son ouverture à la population des 75 ans et plus... Le constat est identique dans les 12 autres centres des Hauts-de-Seine. Cette situation est due à un nombre de doses de vaccins disponibles nettement inférieur à la demande.

6.000 personnes

Actuellement, chaque centre dispose de 420 doses de vaccin Pfizer et BioNTech par semaine. Or, la population de Nanterre des 75 ans et plus auxquels il faut ajouter les personnes vulnérables à très haut risque représente près de 6.000 personnes... Ce qui veut dire qu'à ce rythme- là, il faudrait six à sept mois pour que l'ensemble des personnes ciblées aient reçu les deux injections !

Pour les autorités locales, "ce n'est évidemment pas acceptable quand le vaccin apparaît aujourd'hui comme le seul moyen de mettre des gens hors de danger et d'espérer une sortie de crise. C'est pourquoi la ville de Nanterre a proposé au Préfet du département et à l'Agence Régionale de Santé l'ouverture d'un centre de vaccination d'une plus grande capacité d'accueil que celui de l'hôpital. Tout est prêt pour que ce centre puisse fonctionner: les locaux de l'espace Chevreul, les médecins et personnels soignants des centres municipaux de santé avec l'appui de médecins libéraux, et une plateforme téléphonique pour aider à la prise de rendez-vous".

Equation posée

Le Préfet a donné son accord et, de son côté, l'Agence régionale de santé a fait savoir à la ville que le nombre de doses de vaccins actuellement attribuées au centre de l'hôpital de Nanterre ne pouvait pas être augmenté, pour au moins les deux semaines qui viennent... Ce qui signifie que l'ouverture d'un centre à l'espace Chevreul n'accroitrait pas la capacité de vaccination, et ne ferait que réduire l'action de l'hôpital alors que toutes les conditions ont été créées au CASH en terme d'accueil des patients, d'organisation médicale, et de stationnement dans l'enceinte de l'établissement pour que cette vaccination se déroule au mieux...

C'est pourquoi la ville de Nanterre conditionne l'ouverture du centre de vaccination de l'espace Chevreul à la fourniture de doses de vaccins supplémentaires permettant réellement d'augmenter le nombre de personnes vaccinées. La ville de Nanterre demande en particulier que les livraisons annoncées du vaccin Moderna permettent l'ouverture de ce centre afin de mieux répondre aux attentes des milliers d'habitants qui veulent se faire vacciner.