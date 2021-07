Vaccination des soignants : "nous ne voulons pas forcer les choses", assure Pannier-Runacher

La décision de rendre la vaccination contre le Covid-19 obligatoire pour les soignants "n'est pas tranché", a indiqué la ministre déléguée chargée de l'Industrie.

(Boursier.com) — Faut -il rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour les soignants ? Alors que le gouvernement réfléchit sérieusement à cette possibilité, la ministre déléguée chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher a indiqué ce lundi que la question n'était "pas encore tranchée".

"A ce stade, nous allons entamer des consultations parce qu'une obligation vaccinale, cela ne s'improvise pas", a-t-elle expliqué sur 'franceinfo', avant d'assurer : "nous ne voulons pas forcer les choses".

"Il faut être à l'écoute des soignants et faire en sorte qu'il y ait une approche qui soit la plus consensuelle possible, que les gens soient convaincus, que la vaccination, c'est se protéger eux-mêmes et protéger les autres", a-t-elle ajouté.

La CGT n'est "pas favorable"

Un peu plus tôt dans la journée, son collègue porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a pourtant affirmé qu'il s'agissait d'une "sérieuse possibilité". "On constate qu'il y a un certain consensus qui se dessine autour de cette idée chez les formations politiques, les scientifiques mais aussi chez les Français", a-t-il précisé.

Interrogé sur 'LCI', le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a de son côté dit qu'il n'était pas favorable ?à la vaccination obligatoire des soignants contre le Covid-19, précisant qu'il préférant "convaincre plutôt que contraindre" les personnes qui "s'interrogent ou hésitent".

Le Premier ministre réunira les élus jeudi

"Il faut voir pourquoi une partie des soignants ne veut pas se faire vacciner, il y a certainement des raisons, donc il vaut mieux discuter plutôt que d'imposer", a-t-il estimé, avant de répéter que la CGT, premier syndicat dans la fonction publique hospitalière, n'y est "pas favorable".

Le Premier ministre Jean Castex doit réunir les élus jeudi avant de rendre une décision. Les chefs de file du Parlement et des élus locaux sur l'éventualité de rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour les soignants seront consultés à partir de ce lundi...