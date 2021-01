Vaccination contre le Covid-19 : plus de 2 millions de rendez-vous pris sur Doctolib

"Un pic de prise de rendez-vous a été constaté les 14 et 15 janvier avec 1,19 million de rendez-vous pris puis le volume de rendez-vous quotidien a diminué progressivement", précise le spécialiste de la téléconsultation.

(Boursier.com) — Alors que le gouvernement a décidé d'accélérer la campagne de vaccination contre le Covid-19, en proposant notamment aux personnes de plus de 75 ans et aux personnes "à haut risque" de se faire vacciner depuis le 18 janvier, les spécialistes de la téléconsultation Doctolib, Maiia et Keldoc avaient été sélectionnés afin d'épauler la plateforme publique sante.fr et de fluidifier au mieux la prise de rendez-vous.

A ce jour, "2,06 millions de rendez-vous ont été pris sur Doctolib, dans toutes les régions de France. [...] Un pic de prise de rendez-vous a été constaté les 14 et 15 janvier avec 1,19 million de rendez-vous pris puis le volume de rendez-vous quotidien a diminué progressivement", détaille ce mercredi l'entreprise franco-allemande dans un communiqué.

"Il est à noter que 62% des rendez-vous ont été réservés en ligne et jusqu'à 80% lors des trois premiers jours de la prise de rendez-vous en ligne pour les patients de plus de 75 ans", ajoute-t-elle, tout en précisant que ces statistiques, issues de 1.100 centres de vaccination équipés de Doctolib, seront mises à jour quotidiennement.

"Nombre limité de doses actuellement disponibles"

Dans le détail, c'est en Île-de-France que les prises de rendez-vous sur la plateforme ont été plus nombreuses (288.597 entre le 14 et le 25 janvier). De nombreux patients de la région Auvergne-Rhône-Alpes (248.127) et de Nouvelle-Aquitaine (208.925) ont également sollicité Doctolib pour se faire vacciner contre le Covid-19.

2?? Pour offrir aux 🇫🇷 une parfaite transparence sur la campagne vaccinale, Doctolib rend accessibles dès aujourd'hui toutes les statistiques sur les rendez-vous pris pour se faire vacciner sur une page dédiée : https://t.co/tVggnNu9RH#VaccinationOùQuand >— Doctolib (@doctolib), via Twitter

"A date, il ne reste plus que quelques milliers de rendez-vous disponibles pour se faire vacciner sur Doctolib. Cette situation s'explique par le nombre limité de doses actuellement disponibles dans un contexte de forte demande pour se faire vacciner", explique la plateforme, indiquant rendre accessibles ces statistiques "pour garantir une parfaite transparence et suite aux demandes de l'Etat, des collectivités territoriales, des patients et des centres de vaccination".

"De nouveaux rendez-vous seront proposés progressivement"

Comme l'a précisé le Ministère des Solidarités et de la Santé, "de nouveaux rendez-vous seront proposés progressivement dans les prochaines semaines en fonction du nombre de doses disponibles", souligne le spécialiste de la téléconsultation, qui rendra accessible une carte des disponibilités par département sur doctolib.fr "dès que les disponibilités seront plus importantes".

"Nous allons continuer d'aider au maximum chaque centre de vaccination pour ouvrir des nouveaux créneaux pour les patients en fonction des doses de vaccins disponibles par centre", a assuré le fondateur et PDG de Doctolib Stanislas Niox-Chateau.