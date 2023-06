Vacances : vers un été record pour les hôtels

Sur les deux mois d'été, la France dispose d'une avance de 0,4 point de réservations par rapport à la même date en 2022, selon le cabinet MKG.

(Boursier.com) — Les hôtels français devraient bénéficier une nouvelle fois cet été de réservations record, selon les projections du cabinet MKG Consulting publiées vendredi. Sur les deux mois de vacances, ils disposent d'une avance de 0,4% de réservations par rapport à la même date en 2022 - une année déjà au plus haut niveau. Dans le détail, les prévisions font état d'un très faible recul de 0,2 point en juillet et d'une avance de 1,1 point en août. Toutefois, ces chiffres positifs cachent une réalité disparate sur le territoire.

"L'industrie est désormais rodée à son activité cyclique, fortement impactée par les événements conjoncturels. Depuis le début des années 2000, les crises se succèdent qu'elles soient géopolitiques, économiques ou sanitaires, et le secteur de l'hospitalité est toujours parmi les premiers à rebondir. Dans un secteur de plus en plus professionnalisé, où les outils et le niveau de qualification des employés permettent d'ajuster au maximum la profitabilité, chaque hôtel travaille à tirer le meilleur parti du rebond de la demande", analysent les auteurs de cette étude.

Les hôteliers devraient donc dépasser leurs budgets prévisionnels pour l'année 2023, malgré des signaux contradictoires avec d'un côté un contexte anxiogène et la baisse du pouvoir d'achat des ménages et de l'autre, une activité qui bat son plein.

La Bretagne progresse encore

C'est le littoral breton qui affiche les meilleures performances de réservations pour la trêve estivale, avec une hausse de 2,2% des réservations par rapport à 2022, au 22 juin 2023. "Le littoral breton s'il progresse bien en termes de remplissage n'atteint toutefois pas encore les niveaux de remplissage de Paris, la moyenne montagne, le littoral de Méditerranée orientale, les littoraux Atlantique nord et sud, les Pyrénées et la Corse", précise l'étude.

TAUX DE RÉSERVATION FRANCE ÉTÉ 2023 VS ÉTÉ 2022 (MKG Consulting) Zones Eté 2022 Eté 2023 Alpes du Nord 48 % 49 % Alpes du Sud 47 % 45 % Corse 62 % 53 % Île-de-France Hors Paris 34 % 36 % Littoral Atlantique Nord 52 % 49 % Littoral Atlantique Sud 53 % 54 % Littoral Bretagne 37 % 40 % Littoral Manche 46 % 42 % Littoral Méditerranée Occidentale 38 % 31 % Littoral Méditerranée Orientale 52 % 50 % Métropoles de l'intérieur (Hors Paris) 26 % 27 % Moyenne Montagne 56 % 54 % Nord-Est 22 % 23 % Nord-Ouest 27 % 24 % Paris 51 % 53 % Pyrénées 58 % 54 % Sud-Est 32 % 30 % Sud-Ouest 28 % 27 % Global France 36 % 36 %

Pour la suite, "les professionnels pourront compter sur les grands événements pour maintenir une forte activité", rappelle MKG, avec au programme la Coupe du Monde Rugby du vendredi 8 septembre au samedi 28 octobre, puis dès juillet 2024 les Jeux Olympiques et Paralympiques. "En parallèle, les grands événements affaires et mixtes reprennent en intensité comme en atteste le très bon bilan du Airshow (le salon du Bourget, Ndlr) qui vient de s'achever avec la participation de 300.000 visiteurs selon les organisateurs et un volume record de signatures de contrats", écrit le cabinet.