Vacances : près d'un million de voyageurs attendus ce week-end, selon la SNCF

Le rythme de réservations est proche depuis ces dernières semaines d'une année normale, souligne la SNCF...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après plus d'un million de passagers dans les trains pour le premier week-end de départs en vacances, la SNCF attend désormais près de 900.000 voyageurs dans les TGV et Intercités du vendredi 9 au dimanche 12 juillet.

Au total, "plus de 1.700 TGV et 250 Intercités" circuleront sur ces trois jours, complétés des 8.000 TER quotidiens", précise la compagnie ferroviaire à 'BFMTV', soulignant que le rythme de réservations est proche depuis ces dernières semaines d'une année normale...

Parmi les destinations les plus plébiscitées par les voyageurs, on retrouve notamment Paris-Bordeaux, Paris-Lyon, Paris-Marseille, Paris-Nantes et Paris-Montpellier.

Grève évitée la semaine dernière

La semaine dernière, plus d'un million de passagers avaient pris le train pour partir en vacances, avait indiqué le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari. Au total, "1.500 trains sur l'ensemble du week-end ont pu transporter plus d'un million de passagers, soit quasiment le niveau de 2019", avait-il précisé.

"L'ensemble des trains, notamment les Ouigo, ont pu circuler ce week-end", avait également affirmé Jean-Baptiste Djebbari, alors que la grève avait été évitée juste avant les départs en vacances.

Billets échangeables ou remboursables sans frais jusqu'à J-3

Pour rappel, la SNCF maintient sa politique de flexibilité concernant les échanges et les remboursements. Ainsi, tous les billets TGV INOUI, OUIGO, Intercités sont échangeables ou remboursables sans frais jusqu'à J-3.

Par ailleurs, pour les voyageurs qui doivent prendre un avion, les syndicats du groupe ADP, qui réclament retrait du plan d'adaptation des contrats de travail (PACT), ont déposé des préavis de grève pour vendredi et samedi.