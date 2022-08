Vacances : pas de congés pour l'inflation

Entre août 2021 et août 2022, c'est le prix de la viande et de la volaille qui a le plus flambé (+24,49%).

(Boursier.com) — A la veille de la rentrée, l'inflation tutoie les +7% en France (+6,61% sur un an en août, après +5,68 en juillet), avec une perspective proche des +10% pour la fin d'année 2022, selon le cabinet Nielsen, qui fait le point sur les produits du quotidien dont le prix a le plus monté. Ainsi, selon ses données, aucun produit des catégories "produits de grande consommation" et "frais et en libre service" n'échappe à la hausse.

Entre août 2021 et août 2022, c'est le prix de la viande et de la volaille qui a le plus flambé (+24,49%), devant les pâtes (+18,33), le papier essuie tout (+16,02) et l'huile (+15,65).

Hard discount et "drive"

Les produits de marques nationales sont ceux qui ont le moins progressé (+5,75), alors que l'accélération est beaucoup plus nette pour les marques de distributeurs (+8,56), et surtout pour les marques premiers prix (+10,54). Dans ce contexte de hausse de prix, les enseignes telles que Lidl et Aldi et le "drive" restent les meilleurs circuits pour limiter la hausse du ticket de caisse, selon Nielsen.

Le cabinet se penche également sur les catégories estivales, qui sont plutôt moins touchées par l'inflation que la moyenne. Les glaces ont vu leurs prix progresser de 2,53% entre juin et août, soit un repli limité par rapport à d'autres produits.