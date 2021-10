Vacances : les réservations s'envolent pour la Toussaint

sLa campagne qui profite majoritairement de cet afflux de réservations avec une flambée de 125% des réservations par rapport à 2019.

(Boursier.com) — Jamais par le passé, les vacances de la Toussaint n'avaient suscité un tel engouement, selon PAP Vacances... Les réservations ont bondi cette année de 54,8% par rapport à 2019, avec au programme une pause assez inédite, mêlant congés et télétravail. Mer, campagne, montagne et même les villes (une première depuis un an et demi)... Toutes les destinations en profitent.

"Deux jours de télétravail et trois jours de congés pour une semaine hors de son domicile ? Telle pourrait bien être la nouvelle tendance pour de nombreux Français qui, d'ordinaire, ne partaient pas en vacances, aussi nombreux, à la Toussaint", estime la plateforme.

La campagne très prisée

La campagne en profite majoritairement, avec une flambée de 125% des réservations par rapport à 2019. Dans un volume moindre, les destinations d'outre-mer (+192,6%) sont très prisées également, tirées par La Réunion (+335%). Enfin, avec la reprise de la vie culturelle via le pass sanitaire, le tourisme en Ile-de-France reprend quelques couleurs : +72%.

PAP observe de fortes progressions pour les destinations situées à trois ou quatre heures de voiture maximum de la région parisienne : Centre-Val-de-Loire (+181,8%), Bourgogne-France-Comté (+105,3%), Pays-de-la-Loire (+96,8%). Trois autres destinations s'illustrent particulièrement pour ces vacances de la Toussaint 2021 : le Grand-Est (+78,1%) tiré, dans le détail, par l'Alsace et les Vosges ; l'Île-de-France (+72,6%) et la Corse qui combine dépaysement et météo pouvant être clémente à cette saison.

Les destinations les plus demandées pour la Toussaint (source PAP Vacances) Destination Evolution 2019/2021 Centre-Val-de-Loire + 181,8 % Bourgogne Franche-Comté + 105,3 % Pays-de-la-Loire + 96,8 % Grand Est + 78,1 % Île-de-France + 72,6 % Corse + 62,8 % Provence-Alpes-Côte d'Azur + 60,4 % Midi-Pyrénées + 57,1 % Normandie + 53,7 % Poitou-Charentes + 41,2%

Avec une spectaculaire progression de +125% entre 2021 et 2019, c'est la campagne qui s'illustre pour la Toussaint 2021. "Ce sont les deux départements alsaciens qui progressent le plus - bien que la saison des marchés de Noël ne soit pas encore ouverte - grâce à des atouts qui s'apprécient particulièrement en cette saison : gastronomie, oenotourisme et villages remarquables. La région des châteaux de la Loire, sur un registre proche, se distingue également avec deux départements en forte progression : L'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Enfin, l'Ardèche progresse avec toujours autant de succès auprès des Lyonnais et Marseillais", explique PAP Vacances.

Déjà plébiscitée cet été, la Corse reste en vue : on retrouve le Haute-Corse en tête des progressions pour cette Toussaint 2021 avec une hausse de 153,3% de réservations. Suivent des destinations au bord de mer : Vendée (+130,7%), Finistère (+117,1%), Manche (+108,3%). Retour sur les bords de la Méditerranée pour clôturer ce top 5 avec les Bouches-du-Rhône qui affichent une belle progression par rapport à 2019 : +98,3%.