Vacances : les destinations préférées des Français pour cet été

Le Maroc est à l'honneur, pour les touristes qui vont choisir de franchir les frontières malgré la crise sanitaire.

(Boursier.com) — La France sort peu à peu de la crise sanitaire, mais malgré la fin des restrictions, les touristes devraient beaucoup rester dans le pays cet été, alors que le secteur reste très perturbé. Certains veulent néanmoins se risquer un peu plus loin et monter dans des avions, "pass sanitaire" en poche.

D'après le comparateur de voyages en ligne kayak.fr, qui a sondé les vacanciers qui souhaitent partir à l'étranger, le Maroc sera à l'honneur en juillet en août. Avec Casablanca, Marrakech, Oujda, Fès et Agadir, le pays s'offre cinq destinations dans le top 10 des plus recherchées par les Français. "Oujda, qui occupe la 3ème place du podium, est la destination dont l'évolution est la plus impressionnante, avec une hausse des recherches de 1.254 %" par rapport à la même période en 2019, peut-on lire dans un communiqué.

Des destinations en Europe

Les destinations européennes phares telles que Barcelone, Lisbonne et Athènes continuent de séduire également. Les recherches pour Barcelone, cinquième du palmarès, ont bondi de 67%. Suivent Palma de Majorque (+162%), Lisbonne (+32), Athènes (+651) ou encore Luqa à Malte (+176).

D'après le comparateur, un vol aller-retour pour Casablanca coûte en moyenne 373 euros et il faudra débourser en moyenne 57 euros pour une nuit dans un hôtel 3 ou 4 étoiles. Oujda (428 euros) et Agadir affichent les prix les plus élevés pour les avions, tandis que Barcelone (124 euros) et Palma de Majorque (51) proposent les prix les plus bas.