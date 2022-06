Vacances : le budget des Français rattrapé par l'inflation

63% d'entre eux prévoient de partir, avec une enveloppe moyenne de 1.641 euros, contre 1.765 euros en 2019.

(Boursier.com) — À quelques semaines du début des départs, l'inflation s'invite aussi dans le budget vacances des Français. Une large majorité (63%) envisage de partir, mais l'enveloppe allouée aux dépenses accuse une baisse sensible cette année, selon une enquête Cofidis réalisée en collaboration avec CSA Research.

En moyenne, leur budget s'élève à 1.641 euros, contre 1.765 euros en 2019, date de la dernière édition de cette enquête (soit une baisse de 8%). Les 65 et plus voient plus large (1.930 euros en moyenne) que les 18-24 ans (1.141 euros). Les habitants de l'Île-de-France sont quant à eux ceux dont le budget vacances sera le plus élevé : en moyenne 2.099 euros.

L'étude montre que ceux qui partiront au soleil vont globalement se serrer la ceinture : 64% des sondés "ont le sentiment qu'ils vont devoir se restreindre sur leur budget vacances". Le chiffre grimpe à 77% chez les 18-24 ans.

L'inflation jette un froid

C'est l'inflation qui jette un froid sur cette période estivale aux yeux d'une nette majorité (52%) des vacanciers (69% chez les 50-64 ans). Loin derrière arrivent ensuite des imprévus financiers au cours des derniers mois (15%), d'autres projets de dépenses importantes pour les mois à venir (13%), le fait de ne pas avoir d'épargne de côté (10%) ou encore un projet de vacances avec un coût plus élevé que prévu (9%).

Afin de limiter le coût de leurs vacances, 59% des personnes interrogées souhaitent imiter les achats plaisirs et 56% les frais de restauration et d'alimentation (66% chez les 65 ans et plus). Au même titre, 42% des vacanciers prévoient de limiter les dépenses liées aux sorties, activités et loisirs, 28% de réduire le nombre de nuitées, et 25% les frais liés au logement.

Pour financer leurs congés, les Français puiseront pour la plupart dans leur budget dédié aux dépenses courantes (45%), tandis que 36% d'entre eux iront puiser dans leur épargne personnelle. Le paiement en trois ou quatre fois sans frais, utilisé par 5% des vacanciers, est particulièrement plébiscité par les jeunes de 18-24 ans (15%). Enfin, 5% des Français auront recours à l'aide de leur famille et 2% opteront pour un crédit à la consommation.