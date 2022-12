Vacances : l'inflation s'invite dans les départs à Noël

44% des Français gagnant plus de 2.500 euros nets par mois déclarent avoir l'intention de partir en congés contre seulement 22% parmi ceux gagnant moins de 900 euros, selon une étude.

(Boursier.com) — Les vacances de Noël ont démarré vendredi soir, et malgré une forte inflation et un pouvoir d'achat en baisse, plus d'un Français sur quatre (27%) compte partir quelques jours, un chiffre bien supérieur à celui enregistré pendant la période Covid 19 - seulement 15% l'envisageaient. Ce niveau retrouve celui enregistré avant la pandémie (24% de départ en en 2019, 26% à Noël 2013), selon une étude Ifop pour le site d'information et de conseil en voyages Voyage Way.

De forts clivages émergent entre les catégories aisées et les plus modestes : 44% des Français gagnant plus de 2.500 euros nets par mois déclarent avoir l'intention de partir en congés contre seulement 22% parmi ceux gagnant moins de 900 euros. C'est d'ailleurs en Ile-de-France que les intentions d'escapade sont les plus élevées (43% des Franciliens contre 24% en province).

L'argent, au coeur des décisions

Pourquoi certains ne partent-ils pas ? Sans surprise, les freins sont de nature financière. En effet, environ quatre Français sur dix expliquent qu'ils préfèrent "économiser de l'argent pour d'autres dépenses" (43%) ou qu'ils "manquent d'argent à dépenser pour des congés à cette période" (40%). Près d'un quart d'entre eux expliquent même qu'ils ont fait "l'impasse sur les vacances pour pouvoir offrir des cadeaux de Noël". Sans surprise, les revenus mensuels nets inférieurs à 900 euros par unité de consommation sont ceux qui avancent le plus ces freins de nature financière.

Une large majorité de vacanciers (81%, +5 points par rapport à 2020) a l'intention de partir en France pour les congés de fin d'année, un chiffre au plus haut depuis Noël 2015. Signe de la hausse des coûts et de l'augmentation massive des billets d'avion (+18,9% d'augmentation en un an), les voyages en Europe apparaissent moins privilégiés cette année (12%, - 2 points par rapport à 2020), ainsi que ceux en dehors du vieux continent (7% contre 10% en 2020).

En moyenne, les vacanciers comptent dépenser 852 euros, contre 724 euros en 2020, soit une augmentation de 17% en 2 ans, inflation oblige.