Vacances de Pâques : Quelles sont les destinations préférées des Français ?

Londres et Lisbonne restent des valeurs sûres.

(Boursier.com) — Quelles sont les destinations favorites des Français pour les vacances de printemps ? KAYAK.fr, le leader mondial des moteurs de recherche dédiés au voyage, a publié son dernier classement, revu après l'allègement des conditions de voyage et la réouverture de certaines frontières (États-Unis, Algérie).

Certaines villes gardent la cote, à l'image de Lisbonne, toujours en tête d'après les recherches de vols pour les trois zones de vacances...

Rome attire...

Rome est classée deuxième sur l'ensemble des zones, et "semble bénéficier de prix plus attractifs pour les vols aller-retour", estime KAYAK. Les deux capitales portugaise et italienne sont au coude à coude lorsqu'il s'agit du prix moyen des vols depuis la France : il faut compter entre environ 166 euros et 172 euros pour Lisbonne contre environ 131 euros à 157 euros pour Rome.

Succès pour le Maroc

L'annonce de la réouverture de l'espace aérien marocain du 7 février dernier a propulsé Marrakech sur le podium des destinations les plus prisées par les Français situés en zones A et C. Avec des prix moyens de vols à 195 euros pour la zone A et 174 euros pour la zone C, le Maroc est plus abordable que son voisin Algérien dont le prix d'un vol aller-retour se situe entre 488 euros, pour la zone C, et environ 517 euros, pour les zones A et B...