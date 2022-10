Vacances de Noël : la SNCF met en vente 9 millions de billets, le site et l'application plantent

Pour la période du 11 décembre au 2 janvier, la compagnie ferroviaire a mis en vente quelque 9 millions de billets TGV, Ouigo et Intercités, soit un million de plus qu'à la même période l'année dernière.

(Boursier.com) — Alors que les trains français ont connu une fréquentation "record" cet été, la SNCF espère que les voyageurs seront également au rendez-vous cet hiver. Ce mercredi, la compagnie ferroviaire a mis en vente pour les vacances de Noël, du 11 décembre au 2 janvier, quelque 9 millions de billets TGV, Ouigo et Intercités, soit un million de plus qu'à la même période l'année dernière, comme le rapporte 'Le Parisien'.

L'offre sera, par ailleurs, renforcée avec une hausse des fréquences sur la ligne Intercités Nantes-Lyon et 12 nouvelles destinations Ouigo ouvriront, dont Brest via Saint-Brieuc, Guingamp et Morlaix, La Rochelle via Sugères et Niort et Perpignan via Montpellier, Sète, Agde, Béziers et Narbonne.

Pour rappel, il est conseillé de réserver le plus tôt possible pour bénéficier des meilleurs tarifs, quitte à échanger son billet un peu plus tard. Il est, en effet, toujours possible d'échange et ou de se faire rembourser un billet gratuitement jusqu'à trois jours avant le départ. Pour Ouigo, les billets sont modifiables jusqu'à 1h30 avant départ pour un montant de 10 euros.

Pas de "bug"

Alors que la mise en vente de ces billets a débuté dès 6 heures du matin ce mercredi, l'afflux sur l'application de réservation de billets SNCF a vraisemblablement entraîné des problèmes techniques, impactant également le site internet du groupe ferroviaire. "Nous sommes sincèrement navrés de la gêne occasionnée. Il y a effectivement une forte affluence ce matin sur le site et l'appli SNCF Connect. Nous vous invitons à essayer à nouveau, en rechargeant la page", a tweeté SNCF Connect, en réponse à un utilisateur qui signalait un message d'erreur sur l'application.

Interrogée par Tech & Co, la plateforme dédiée à l'actualité technologique de 'BFMTV', la SNCF a estimé qu'il y avait 10 fois plus de connexions que l'an dernier sur la même tranche horaire, tout en assurant qu'il n'y avait pas eu de "bug" de la plateforme et qu'une file d'attente virtuelle a été en place.

23 millions de voyageurs cet été

Cet été, 23 millions de voyageurs ont été transportés sur les grandes lignes, TGV, Intercités et Ouigo, soit 10% de plus qu'en 2019. Dans les TER, la fréquentation a progressé de 15%. "Il n'y a jamais eu autant de gens dans les trains", avait affirmé au 'Parisien' le patron de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet, évoquant "un véritable succès pour la SNCF et pour l'écologie".

La SNCF souhaite ainsi poursuivre sur sa lancée, alors que la situation de la compagnie ferroviaire reste fragile. Au premier semestre 2022, SNCF Voyageurs a bien rebondi malgré un début d'année affecté par le variant Omicron, avec un chiffre d'affaires en hausse de 36% sur un an, pour atteindre 8,4 milliards d'euros. Celui-ci reste tout de même en retrait de 4% par rapport à son niveau du premier semestre 2019...