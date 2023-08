Vacances d'été : week-end chargé sur les routes et dans les gares

"Samedi 5 août, dans le sens des départs, la circulation sera extrêmement difficile au niveau national", prévient Bison Futé.

(Boursier.com) — Vers un samedi noir sur les routes ? Les automobilistes vont devoir s'armer de patience : Bison Futé prévoit un trafic routier particulièrement dense ce week-end, qui correspond au chassé-croisé entre "juillettistes" et "aoûtiens". Vendredi 4 août avait déjà classé rouge dans le sens des départs sur tout le territoire, soit une circulation estimée comme "très difficile".

"Dans le sens des départs, dès vendredi 4 août, la circulation était dense et bien souvent très difficile sur l'ensemble du territoire... Samedi 5 août sera la journée la plus difficile de l'été sur l'ensemble des grands axes de liaison du pays. La circulation sera par conséquent extrêmement dense sur la grande majorité des routes", a prévenu le service public d'information sur le trafic routier.

"Dans la continuité du vendredi, la circulation restera chargée toute la nuit, notamment sur l'autoroute A7 entre Lyon et Orange. Les difficultés s'étendront jusqu'à la fin de la journée. Lundi 7 août, la circulation sera dense en région Auvergne Rhône-Alpes", a-t-il encore précisé...

La circulation "extrêmement difficile" samedi au niveau national

Dans le détail, la circulation sera "extrêmement difficile" samedi au niveau national, dans le sens des départs. "Dès le tout début de la matinée, les autoroutes A7, A9, A10, A61, A71 et A75 seront très empruntées par les automobilistes. L'autoroute A43 enregistrera également des difficultés dans le sens Lyon-Chambéry entre la fin de matinée et le début d'après-midi", explique Bison Futé, ajoutant que "sur la N205, l'accès à l'Italie via le tunnel du Mont-Blanc sera très difficile entre la fin de matinée et le milieu d'après-midi". Dans le sens des retours, les difficultés se concentreront aussi principalement sur la journée du samedi 5 août.

Le week-end s'annonce également chargé dans les gares... Comme le rapporte 'BFM Business', la SNCF attend un peu plus d'un million de passagers dans ses trains TGV et Intercités entre vendredi et dimanche. "2.300 trains circuleront, dont plus de 400 complets", souligne la compagnie ferroviaire, qui prévoit d'ailleurs un nouvel été exceptionnel.

Début juin, le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, avait rappelé que la compagnie avait enregistré un été record avec plus de 23 millions de voyageurs sur les grandes lignes en France, tout en espérant pouvoir égaler, voire dépasser ces chiffres pour cette année...