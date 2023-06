Vacances d'été : Quelles sont les destinations étrangères les plus demandées par les touristes français ?

Trio gagnant !

(Boursier.com) — Eluxtravel , créateur de voyage expérientiel depuis 2018, fait un état des lieux des destinations étrangères les plus prisées pour l'été 2023... Grande gagnante depuis la reprise du tourisme à l'ère post-covid, la Grèce continue d'attirer de nombreux touristes français : les nombreuses Îles à l'instar de Mykonos pour son ambiance festive, Santorin pour ses villages typiques ou encore Rhodes, la Grèce regorge de trésors avec ses plages turquoises et son climat méditerranéen extrêmement favorable.

Selon Eluxtravel, la seconde destination phare est l'Italie... Autre pays méditerranéen, l'Italie jouit d'une culture et d'une diversité de paysages uniques : des Alpes en passant par la Toscane ou les Pouilles, les touristes y viennent en masse pour profiter de l'histoire de ce pays millénaire et d'une gastronomie incomparable.

Pour compléter le podium des destinations les plus en vue selon Eluxtravel, il faut traverser l'Atlantique : Les Etats-Unis font toujours rêver bon nombre de Français, pour les villes mythiques comme New-York ou Los Angeles et pour la variété des paysages comme le Grand Canyon, la Death Valley, les Appalaches ou les plages paradisiaques de Floride...

Enfin, pour clôturer ce classement, la Tanzanie et le Japon attirent également de plus en plus de touristes Français... La première pour sa nature sauvage et préservée et la possibilité de faire des safaris photos uniques et de profiter des eaux chaudes et tropicales de l'Océan Indien. Quant au Japon, on constate un fort regain d'intérêt pour ce pays depuis la réouverture de ses frontières aux visiteurs étrangers en octobre 2022, il attire et fascine toujours autant du fait de son histoire et son contraste saisissant entre modernité et tradition.