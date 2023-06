Vacances d'été : le budget moyen des Français en hausse

Dans un contexte général d'augmentation des prix, 71% des Français estiment qu'ils devront faire preuve de modération et de prudence cet été...

(Boursier.com) — Contraints par le contexte général d'augmentation des prix, les Français prévoient un budget en hausse pour les vacances d'été 2023. Alors que 6 Français sur 10 ont l'intention de partir en vacances cet été, le budget moyen des ceux qui ont l'intention de partir durant la période estivale est en hausse de plus de 20% par rapport à 2022, passant de 1641 euros 1.986 euros, selon une étude réalisée par CSA Research pour Cofidis publiée ce mardi.

Un budget prévisionnel "qui fluctue entre générations", précise Cofidis, puisque l'enquête souligne que les 18-24 ans envisagent de leur côté de dépenser 1.689 euros contre 2.204 euros pour les 50 ans et plus.

Même si les dépenses augmentent, 71% des sondés estiment qu'ils devront faire preuve de modération et de prudence cet été. L'inflation (58%) est identifiée comme la principale responsable de cette situation, pesant sur les achats du quotidien.

Puiser dans son budget courant

"Avec un budget contraint, les Français estiment que les vacances peuvent se mener au prix de quelques ajustements budgétaires", explique l'étude. Pour ceux qui ont le sentiment de devoir se restreindre, 59% ont l'intention de réduire leurs achats plaisirs, tandis que 52% prévoient de restreindre leurs dépenses en matière de restauration et d'alimentation. Entre outre, 41% limiteront les dépenses liées aux sorties, activités et loisirs et 28% réduiront le nombre de nuitées. Enfin, 23% préfèrent faire l'impasse sur la qualité du logement et 16% sur les moyens de transport.

Selon Cofidis, "diverses stratégies" sont utilisées par les Français afin de faire des économies et optimiser leur budget : choisir des dates de vacances aux meilleurs tarifs (31% des sondés), anticiper lors de la réservation des logements et des transports pour payer moins cher (25%), prioriser une destination en fonction de promotions trouvées au moment de réserver (21%). Pour ce même panel, la plupart puisent dans leur budget de dépenses courantes (43%) ou encore dans leur épargne personnelle (37%) afin de financer leurs vacances d'été.

1 Français sur 5 a déjà eu recours au paiement fractionné

Par ailleurs, 9% ont recours au paiement en 3 ou 4 fois sans frais. Une solution qui est davantage sollicitée par les 18-34 ans (17%). En effet, plus d'un Français sur cinq, dont 37% chez les 18-34 ans, a déjà eu recours au paiement fractionné pour financer ses vacances d'été, et 31% pensent que le paiement en 3 ou 4 fois sans frais est un critère de sélection pour son établissement de vacances. Cette donnée "impacte directement les commerçants puisque le paiement fractionné représente un véritable levier d'attractivité pour les établissements proposant cette solution", souligne Cofidis.

L'étude note que parmi les 40% de Français qui ont choisi de ne pas partir en vacances cette année, 44% indiquent que le principal frein à leur escapade estivale est le manque de moyens, 26% affirment préférer rester chez eux, et 15% ne sont pas en mesure de partir en vacances d'été pour des raisons professionnelles, ou car ils n'ont pas de congés à cette période.