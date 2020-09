URBASOLAR et le SDE 65 finalisent un partenariat en faveur du développement de l'énergie solaire

Partenariat pour la construction de 5 centrales photovoltaïques sur le territoire des Hautes-Pyrénées

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'expert français du photovoltaïque Urbasolar et le Syndicat Départemental d'Énergie des Hautes-Pyrénées (SDE65) ont concrétisé un partenariat pour la réalisation d'un portefeuille de 5 projets photovoltaïques d'un volume de 22,7 MWc.

C'est au Pic du Midi que le groupe Urbasolar et le SDE 65 via la Société d'Economie Mixte SEM Ha-Py Energies, en présence d'élus locaux, ont acté leur partenariat pour la construction de 5 centrales photovoltaïques sur le territoire des Hautes-Pyrénées. Territoire à forte valeur ajoutée en termes de solaire, cet aboutissement témoigne de la collaboration réussie entre les acteurs du privé et du public pour oeuvrer au déploiement des énergies renouvelables sur le territoire.

Volonté conjointe

Ces 5 projets solaires portés en co-investissement par Urbasolar et la SEM Ha-Py Energies concernent deux centrales au sol, deux ombrières de parking et une toiture.

La signature de ces accords illustrent ainsi une volonté conjointe d'optimisation des compétences au service d'une énergie plus propre et d'une revalorisation du territoire. La SEM Ha-Py Energies apporte son expertise et sa connaissance territoriale locale et Urbasolar son expertise technique et environnementale, ainsi que son savoir-faire en développement de projets solaires toutes technologies confondues.

Démarche durable

Cette politique de partenariat public-privé fait d'ailleurs partie de l'ADN d'Urbasolar... Le groupe souhaite s'inscrire dans une démarche durable d'implantation du photovoltaïque sur les territoires et favorise ainsi l'implication des différents acteurs publics mais aussi des citoyens, avec des campagnes de financement participatif, dont les collectes locales démarreront prochainement.

Urbasolar en pointe

Premier spécialiste français du photovoltaïque, le groupe URBASOLAR est le partenaire privilégié des collectivités locales et des entreprises pour diffuser cette technologie amenée à jouer un rôle de premier plan pour l'alimentation électrique de l'humanité.

Filiale de l'électricien suisse AXPO, URBASOLAR propose une offre clés en mains, incluant la production et la fourniture d'électricité d'origine renouvelable...