Universal Music va supprimer des centaines de postes

(Boursier.com) — Universal Music Group (UMG), la maison de disques de stars telles que Taylor Swift et Drake, prévoit de supprimer des centaines d'emplois au premier trimestre, selon l'agence de presse Bloomberg. La plus grande division de l'entreprise, celle de la musique enregistrée, serait la plus touchée. Universal Music est la plus grande maison de disques au monde, et comptait environ 10.000 employés fin 2022.

Après des années de croissance à deux chiffres alimentée par la prolifération des services de streaming payants, l'activité l'industrie a ralenti ces derniers mois. Les revenus d'Universal Music n'ont augmenté que de 3% au troisième trimestre 2023 et devraient progresser au même rythme sur les trois derniers mois de l'année.

Fausses chansons et bots

Lucian Grainge, PDG d'Universal Music, a essayé de dynamiser l'activité, en ajustant les termes des accords conclus avec les principaux services de streaming. L'entreprise leur a par exemple demandé d'éliminer les activités frauduleuses, comme les fausses chansons générées par l'IA, ou les "bots" qui détournent les redevances des artistes. Les dirigeants ont également poussé les plateformes à augmenter leurs prix.

L'impact de ces initiatives pourrait prendre du temps, et en attendant, l'autre option est de réaliser des économies. L'hypothèse d'un plan de réduction des coûts avait d'ailleurs été évoquée au mois d'octobre, lors d'un "call" dédié aux résultats financiers. Les concurrents d'Universal Music ont également supprimé des emplois dans le secteur l'année passée, à l'image de Warner Music Group, qui a réduit ses effectifs d'environ 4%.