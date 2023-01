Uniqlo augmente les salaires de ses employés japonais jusqu'à 40%

Une annonce saluée par le gouvernement japonais, alors que le Premier ministre Fumio Kishida avait appelé à plusieurs reprises les entreprises du pays à augmenter les salaires...

(Boursier.com) — C 'est une augmentation spectaculaire pour les salariés d'Uniqlo au Japon... La maison-mère de l'enseigne de prêt-à-porter japonaise, Fast Retailing, a annoncé des augmentations de salaire pour son personnel pouvant aller jusqu'à 40%, rapporte 'Reuters'. Une décision qui pourrait marquer le début d'un changement pour les salaires les plus bas au Japon après des décennies de déflation et réduction des coûts.

A partir de mars, les employés diplômés seront payés 300.000 yens (environ 2.300 dollars) par mois, contre 255.000 yens actuellement, soit une augmentation annuelle d'environ 18%, tandis que les gérants de magasins verront une augmentation d'environ 36% à 390.000 yens par mois, a précisé le géant de l'habillement.

Fast Retailing cherche à "mieux rémunérer chaque employé en fonction de son ambition et de ses compétences", "augmenter le potentiel de croissance et la compétitivité" de l'entreprise et réduire l'écart salarial avec l'étranger, peut-on lire dans un communiqué. Il y avait un "besoin urgent" d'augmenter les salaires au Japon, où ils sont restés bas, a estimé la porte-parole du groupe, Pei Chi Tung.

Annonce saluée par le gouvernement japonais

Cette décision intervient un an après que l'enseigne a indiqué qu'elle devrait augmenter les prix de certains produits en raison de la hausse des matériaux et des frais d'expédition. Cette année, elle a notamment augmenté les prix des polaires et des doudounes dans ses gammes de produits automne-hiver.

Par ailleurs, l'annonce a été saluée par le gouvernement japonais, alors que le Premier ministre Fumio Kishida avait appelé à plusieurs reprises les entreprises à augmenter les salaires. Un appel devenu urgent, alors que la hausse des prix à la consommation frappe durement les ménages dans le pays.

Lors d'une conférence de presse, le principal porte-parole du gouvernement, Hirokazu Matsuno, a félicité les entreprises qui ont mené "des politiques agressives de hausse des salaires". "Nous pensons que la meilleure façon de faire face à l'augmentation actuelle des prix est de réaliser des augmentations continues des salaires", a-t-il ajouté...

Peu de changement depuis le début des années 1990

La question des salaires est sans doute devenue le plus grand problème de la troisième puissance économique mondiale, alors que le salaire annuel moyen au Japon était de 39.711 dollars en 2021, bien en dessous de la moyenne de l'OCDE de 51.607 dollars, et a peu changé depuis le début des années 1990, rappelle l'agence de presse.

"Outre Fast Retailing, il y a eu un certain nombre d'entreprises qui, jusqu'à l'année dernière, ont considérablement augmenté les salaires... C'est un facteur positif pour l'économie japonaise", a commenté Taro Saito, de l'institut de recherche NLI. Il a toutefois averti que le cas de Fast Retailing est celui d'une entreprise qui a les moyens de se permettre de fortes augmentations, ce qui n'est pas le cas de nombreuses autres entreprises japonaises...